Dışişleri Bakanı Fidan: "Barış İçin Ümitliyiz" — Türkiye'nin Bölgesel Rolü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan TGRT Haber'de Gündemi Değerlendirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TGRT Haber canlı yayınında Rusya-Ukrayna müzakerelerinden Zengezur Koridoru'na, Libya politikasından Türkiye'nin bölgesel güvenlik yaklaşımlarına kadar geniş bir yelpazede değerlendirmelerde bulundu.

Rusya-Ukrayna Müzakereleri: "Barışın olması için ümitliyiz"

Bakan Fidan, Rusya ile Ukrayna arasındaki görüşmelerde Türkiye'nin aktif rol oynadığını belirterek, "Barışın olması için ümitliyiz" dedi. Fidan, İstanbul müzakerelerinin ilk üç turunda yaşanan evrilme ve üçüncü turda ortaya konan pozisyonların daha sonra Alaska'da somutlaştığını vurguladı.

Türkiye'nin, Rus ve Ukrayna taraflarıyla yürüttüğü görüşmelerde ortaya koyduğu perspektiflerin bu süreçte ana omurgayı teşkil ettiğini ifade eden Fidan, bazı sorunlar bulunduğunu, Rus tarafının bazı taleplerinden vazgeçtiklerini aktardı.

Fidan, ortak bir güvenlik mekanizması kurulması halinde bunun niteliğinin farklı olacağını belirterek, bu konuda görüşmelerin sürdüğünü ve Alaska'da belli prensiplerde uzlaşıldığını söyledi. Ayrıca Ruslarla ABD'liler arasında varılan anlaşmanın hayata geçirilmesi ve bununla ilgili bir zirve fikrinin gündemde olduğunu ancak tarihin ve bazı sorun alanlarının netleştiğini kaydetti.

Aktörler, Alaska ve Washington Görüşmeleri

Söz konusu lider buluşmalarıyla ilgili olarak Fidan, "Alaska'da Trump, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ile buluştu. Washington'da Avrupalı ve Ukraynalılarla buluştu" ifadelerini kullandı. Fidan, Türkiye'nin savaşın tarafı olmadığını belirterek, ne Alaska'daki ne de Washington'daki masada yer almasının normal olduğunu söyledi.

Azerbaycan-Ermenistan Görüşmeleri ve Zengezur Koridoru

Bakan, Ermenistan ile Azerbaycan arasında varılan anlaşmalar ve Azerbaycan-ABD mutabakatının bölge barışı açısından olumlu tablo ortaya koyduğunu dile getirdi. Fidan, Amerikalıların sürece dahil olduğu andan itibaren konunun Türkiye ile istişare edilerek ilerlediğini aktardı.

Zengezur Koridoru'nun deklare edilmesinin, Azerbaycan tarafının baştan beri dile getirdiği temel taleplerin prensipte kabulü anlamına geldiğini söyleyen Fidan, deklarasyon sonrası formatın netleşmediğini, bunun bir konsept olarak kabul edildiğini ve tarafların bunu kendi aralarında müzakere edeceklerini belirtti.

Bölgesel Güvenlik, Suriye ve Emperyal Planlar

Türkiye'nin ulusal güvenliğinin sınırlarının ötesinde yaşayan, kardeş ve akraba milletlerin haklarının korunmasını da kapsadığını vurgulayan Fidan, özellikle Kürtler, Türkmenler ve Araplar gibi toplulukların güvenliği söz konusu olduğunda Türkiye'nin müdahale etme sorumluluğu olduğunu söyledi. Fidan, emperyal güçlerin bölgedeki planlarına karşı gerekli tedbirlerin alınması gerektiğinin altını çizdi.

Suriye'de yeni yönetimin hata yapmasını bekleyip pusu kuran bazı devlet ve yapıların, burada hata olmadığını gördüklerinde kendilerinin problem yaratmaya başladığını belirtti.

Libya Politikası

Libya'da Türkiye'nin temel stratejisinin ülkenin birlik ve bütünlüğünü korumak olduğunu söyleyen Fidan, "(Libya'da) Biz kendi askeri varlığımızı bir daha çatışmanın çıkmaması için kullandık." ifadelerini kullandı ve ülkenin doğu ile batısının birleşmesi için çalıştıklarını aktardı. Fidan, Libya'da büyük çaplı çatışma görmediklerini ve Türkiye'nin bunda bir rolü olduğunu vurguladı.

Yunanistan, İç Siyaset ve Eleştiriler

Yunan iç siyasetinde Türkiye'nin ana gündem maddesi olduğuna dikkat çeken Fidan, Yunan siyasetinin bu konuyu kendi içinde çözmesi gerektiğini söyledi. Fidan, Yunan siyasetine yönelik tavsiyesini "Türkiye aleyhtarlığından, Türk aleyhtarlığından artık çıkmaları gerekiyor" şeklinde ifade etti.

İç politikadaki eleştirilere değinen Fidan, dış politikada kendisinin bir takım oyuncusu olduğunu, takım kaptanının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirtti. Üzerlerinde bir emanet bulunduğunu ve bu konuyu iç siyasete malzeme etmemeye özen gösterdiklerini söyledi.

Vizyon ve Günlük Çalışma

Fidan, Türkiye'yi hedeflenen noktaya taşıma vizyonunu "karanlık dönemlerden geçen insanlık için bir deniz feneri işlevi görmek" olarak tanımladı. Kızılelma mefkuresinin bu ışığı insanlığa yol gösterici kılmak olduğunu belirtti.

Günlük çalışma temposuna ilişkin, aynı anda 6-7 krizi yönetebilme, fırsatları takip etme ve moral bozukluğu yaşamadan yola devam etmenin önemine vurgu yapan Fidan, sürekli seyahat ettiğini ve iyi bir ekiple çalıştığını ifade etti.

Filistin Meselesi

TBMM'de parti gruplarının Filistin konusunda tek yürek olmasından gurur duyduğunu söyleyen Fidan, Dışişleri Bakanı olarak bu birlikteliği memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Not: Hakan Fidan'ın canlı yayındaki ifadeleri aynen korunarak haberleştirilmiştir.