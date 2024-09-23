Dışişleri Bakanı Fidan, BM'de Geleceğin Zirvesi'nde Küresel Sorunlara Dikkat Çekti

Dışişleri Bakanı Fidan, BM Geleceğin Zirvesi'nde Konuştu

Birleşmiş Milletler (BM) çatısı altında gerçekleşen "Geleceğin Zirvesi" etkinliğinde Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, önemli açıklamalarda bulundu.

BM'nin Liderlik Rolü Eleştirildi

Bakan Fidan, konuşmasında, "Birleşmiş Milletler artan küresel tehditlere karşı yeterli bir liderlik sergileyemiyor. Küresel meselelerin çözümü için daha etkili bir yapı oluşturulması şart" ifadelerini kullandı. Küresel İşbirliği Vurgusu

Fidan, uluslararası işbirliğinin önemine de değinerek, ortak çözüm arayışlarının artırılması gerektiğini belirtti. Türkiye'nin bu süreçte aktif rol oynamaya hazır olduğunu dile getirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 79. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu vesilesiyle düzenlenen BM Geleceğin Zirvesi’ne hitap etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 79. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu vesilesiyle düzenlenen BM Geleceğin Zirvesi’ne hitap etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 79. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu vesilesiyle düzenlenen BM Geleceğin Zirvesi’ne hitap etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 79. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu vesilesiyle düzenlenen BM Geleceğin Zirvesi’ne hitap etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 79. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu vesilesiyle düzenlenen BM Geleceğin Zirvesi’ne hitap etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 79. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu vesilesiyle düzenlenen BM Geleceğin Zirvesi’ne hitap etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 79. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu vesilesiyle düzenlenen BM Geleceğin Zirvesi’ne hitap etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 79. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu vesilesiyle düzenlenen BM Geleceğin Zirvesi’ne hitap etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 79. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu vesilesiyle düzenlenen BM Geleceğin Zirvesi’ne hitap etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 79. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu vesilesiyle düzenlenen BM Geleceğin Zirvesi’ne hitap etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 79. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu vesilesiyle düzenlenen BM Geleceğin Zirvesi’ne hitap etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 79. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu vesilesiyle düzenlenen BM Geleceğin Zirvesi’ne hitap etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 79. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu vesilesiyle düzenlenen BM Geleceğin Zirvesi’ne hitap etti.