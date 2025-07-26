Dışişleri Bakanı Fidan'dan Balkan Barış Platformu Açıklamaları

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Önemli Açıklamalar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'daki Balkan Barış Platformu toplantısının ardından yaptığı basın toplantısında önemli değerlendirmelerde bulundu. Fidan, Balkanların, Avrupa'nın huzuru ve güvenliği için büyük önem taşıdığını belirterek, "Bu coğrafya Türkiye için yalnızca stratejik değil, aynı zamanda kültürel ve beşeri bağlarla iç içe geçmiş bir öncelik alanıdır," dedi.

İstanbul'un Diplomasi Merkezi Olma Özelliği

Fidan, İstanbul'un yoğun bir diplomasi trafiğinin merkezi konumunda yer aldığını ifade ederek, geçtiğimiz günlerde Ukrayna-Rusya ve İran-Almanya-İngiltere-Fransa nükleer görüşmeleri gibi önemli toplantılara ev sahipliği yaptığını hatırlattı.

Balkan Barış Platformu ve Katılımcılar

Balkan Barış Platformu'nun ilk toplantısında Bosna-Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Arnavutluk ve Kosova'nın liderleriyle bir araya geldiklerini söyleyen Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu toplantının yapılması talimatını verdiğini kaydetti.

Stratejik ve Kültürel Önem

Fidan, Balkanların, Avrupa, Orta Doğu, Akdeniz ve Karadeniz havzaları arasında stratejik bir kavşak noktası olduğuna dikkat çekerek, "Balkanların istikrarı başta Avrupa olmak üzere mücavir bölgelerin huzuru ve güvenliği için büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

İşbirliği ve Diyalog Vurgusu

Bölgedeki huzurun sağlanmasının öncelikle ülkeler arasındaki işbirliği ve diyalogla mümkün olacağına inandığını belirten Fidan, "Bu bağların katkısıyla bölgenin iç ritmini ve gerçekliğini yakından hissedebilen bir ülkeyiz." dedi.

Geleceğe Yönelik Hedefler

Fidan, "Herhangi bir sürecin yerine geçmeyi değil, var olan mekanizmaları desteklemeyi hedefliyoruz," diyerek, katılımcı ülkelerle birlikte somut projeler geliştirmeye odaklandıklarını vurguladı.

Bölgesel Dayanışma ve Ortak Gelecek

Balkan Barış Platformu'nun bölgede var olan platformlarla tamamlayıcı rol üstleneceğini söyleyen Fidan, birlikte üreten bir Balkanlar için işbirliğinin güçlendirilmesine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Fidan, "Geleceğimizi tesadüflere veya başkalarının ellerine bırakamayız." diyerek, bölgesel meseleleri ele aldıklarını ve bu konuda ortak bir irade oluşturmaya çalıştıklarını ifade etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da bir otelde düzenlenen Balkan Barış Platformu toplantısının ardından basın toplantısında konuştu ve soruları yanıtladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da bir otelde düzenlenen Balkan Barış Platformu toplantısının ardından basın toplantısında konuştu ve soruları yanıtladı.