DOLAR
40,53 0%
EURO
47,61 0%
ALTIN
4.352,92 0%
BITCOIN
4.785.239,23 -0,11%

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Balkan Barış Platformu Açıklamaları

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Balkan Barış Platformu toplantısında bölgesel işbirliği ve istikrar konularını ele aldı.

Yayın Tarihi: 26.07.2025 20:57
Güncelleme Tarihi: 26.07.2025 21:55
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Balkan Barış Platformu Açıklamaları

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Önemli Açıklamalar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'daki Balkan Barış Platformu toplantısının ardından yaptığı basın toplantısında önemli değerlendirmelerde bulundu. Fidan, Balkanların, Avrupa'nın huzuru ve güvenliği için büyük önem taşıdığını belirterek, "Bu coğrafya Türkiye için yalnızca stratejik değil, aynı zamanda kültürel ve beşeri bağlarla iç içe geçmiş bir öncelik alanıdır," dedi.

İstanbul'un Diplomasi Merkezi Olma Özelliği

Fidan, İstanbul'un yoğun bir diplomasi trafiğinin merkezi konumunda yer aldığını ifade ederek, geçtiğimiz günlerde Ukrayna-Rusya ve İran-Almanya-İngiltere-Fransa nükleer görüşmeleri gibi önemli toplantılara ev sahipliği yaptığını hatırlattı.

Balkan Barış Platformu ve Katılımcılar

Balkan Barış Platformu'nun ilk toplantısında Bosna-Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Arnavutluk ve Kosova'nın liderleriyle bir araya geldiklerini söyleyen Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu toplantının yapılması talimatını verdiğini kaydetti.

Stratejik ve Kültürel Önem

Fidan, Balkanların, Avrupa, Orta Doğu, Akdeniz ve Karadeniz havzaları arasında stratejik bir kavşak noktası olduğuna dikkat çekerek, "Balkanların istikrarı başta Avrupa olmak üzere mücavir bölgelerin huzuru ve güvenliği için büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

İşbirliği ve Diyalog Vurgusu

Bölgedeki huzurun sağlanmasının öncelikle ülkeler arasındaki işbirliği ve diyalogla mümkün olacağına inandığını belirten Fidan, "Bu bağların katkısıyla bölgenin iç ritmini ve gerçekliğini yakından hissedebilen bir ülkeyiz." dedi.

Geleceğe Yönelik Hedefler

Fidan, "Herhangi bir sürecin yerine geçmeyi değil, var olan mekanizmaları desteklemeyi hedefliyoruz," diyerek, katılımcı ülkelerle birlikte somut projeler geliştirmeye odaklandıklarını vurguladı.

Bölgesel Dayanışma ve Ortak Gelecek

Balkan Barış Platformu'nun bölgede var olan platformlarla tamamlayıcı rol üstleneceğini söyleyen Fidan, birlikte üreten bir Balkanlar için işbirliğinin güçlendirilmesine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Fidan, "Geleceğimizi tesadüflere veya başkalarının ellerine bırakamayız." diyerek, bölgesel meseleleri ele aldıklarını ve bu konuda ortak bir irade oluşturmaya çalıştıklarını ifade etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da bir otelde düzenlenen Balkan Barış Platformu...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da bir otelde düzenlenen Balkan Barış Platformu toplantısının ardından basın toplantısında konuştu ve soruları yanıtladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da bir otelde düzenlenen Balkan Barış Platformu...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da bir otelde düzenlenen Balkan Barış Platformu toplantısının ardından basın toplantısında konuştu ve soruları yanıtladı.

İLGİLİ HABERLER

Merkez Bankası'ndan Kredi Kartı ve Nakit Avans Faizlerine İndirim

Google One Abonelik Ücretlerine Yüzde 400 Zam Geliyor!

ÖTV Düzenlemesiyle Fiyatlar Uçuşa Geçiyor: Hangi Araçlar ucuzlayacak?

Yıpranma Payı Kaldırıldı: Erken Emeklilik Bekleyenler Dikkat!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli D-100 Kara Yolunda Zincirleme Kaza: 2 Yaralı
2
Zafer Partisi Başkanı Ümit Özdağ, Nevşehir’de Ziyaretler Gerçekleştirdi
3
Kocaeli'de Filistin'e Destek Yürüyüşü: 60 Binden Fazla Ölü, 125 Binden Fazla Yaralı
4
Bingöl'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
5
Bursa'da Orman Yangını: Gürsu ve Kestel Arasındaki Alevlere Müdahale Sürüyor
6
Elazığ'da Kırsal Alanda Bir Yangın Daha: Ekipler Alevlere Müdahale Ediyor

MHRS'de Randevu Zorluğu Tarihe Karışıyor

TOKİ 56 İl'de Müzayedeye Hazır: 5-6 Ağustos Tarihlerine Dikkat!

Yıpranma Payı Kaldırıldı: Erken Emeklilik Bekleyenler Dikkat!

2025 Temmuz: Emeklilere 32.000 TL Promosyon Fırsatı

Kavurucu Sıcaklar Klima Fiyatlarını Yüzde 70 Artırdı

Yumurta Fiyatlarında Tarihi Değişiklik: İhracat Kesintileri Kaldırıldı!

ÖTV Düzenlemesiyle Fiyatlar Uçuşa Geçiyor: Hangi Araçlar ucuzlayacak?

Merkez Bankası Faiz Düşürdü, Mevduat Faizleri Çakıldı! Yeni Oranlar Burada

TEMU Türkiye Pazarına Girmeye Hazırlanıyor

Google One Abonelik Ücretlerine Yüzde 400 Zam Geliyor!

Meteoroloji Uyardı: İstanbul'a Yağmur Geliyor

Merkez Bankası'ndan Kredi Kartı ve Nakit Avans Faizlerine İndirim