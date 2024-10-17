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Dışişleri Bakanı Fidan'dan Savaş Uyarısı

Bakan Fidan, İsrail ve İran arasında olası bir savaşın yüksek ihtimal taşıdığını belirtti.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 20:22
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 20:22
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Savaş Uyarısı

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Önemli Değerlendirme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, son dönemdeki jeopolitik gelişmeler hakkında konuştu. Bakan Fidan, İsrail ile İran arasındaki gerilimlerin artmasıyla ilgili olarak, "(İsrail-İran savaşı) Bunu yüksek bir ihtimal olarak değerlendirmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Gerilim Artışı ve Olası Sonuçlar

Fidan, Orta Doğu'daki durumu değerlendirdiği bu konuşmasında, uluslararası toplumun bu durum karşısında nasıl bir tutum alması gerektiği konusunda da önemli mesajlar verdi. Bakan Fidan'ın bu uyarısı, bölgedeki istikrarsızlığın ve olası çatışmaların ciddiyetine dikkat çekiyor.

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