Dışişleri Bakanı Fidan Iraklı mevkidaşı ile telefonda görüştü: İkili bölgedeki gerginliği ele alındı

Fidan, Hüseyin ile telefonla konuştu. Diplomatik kaynakların verdiği bilgiye göre, Fidan, bölgedeki gerginlikten bahsederek dost ve kardeş ülkelerin arasının bozulmasını istemediklerini ifade etti.

Fidan, bölgenin istikrarını tehlikeye sokacak girişimlerden uzak durulması gerektiğini söyledi. Bakan Fidan, tarafları sakin olmaya ve akılcı davranmaya çağırdı.