DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0%
BITCOIN
3.813.860,89 0,83%

Tuz Gölü'nde Kuraklık Alarmı: Flamingolar Gelmiyor

Tuz Gölü'nün sularının çekilmesi ve 90 yılda %85 küçülmesi flamingoların kuluçka alanını etkiledi; uzmanlar su seviyesinin korunmasını vurguluyor.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 13:49
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 13:49
Tuz Gölü'nde Kuraklık Alarmı: Flamingolar Gelmiyor

Tuz Gölü'nde Kuraklık Alarmı: Flamingolar Gelmiyor

Flamingo cenneti olarak bilinen ve Türkiye’nin tuz ihtiyacının %40'ını karşılayan, Aksaray, Konya ve Ankara sınırlarında yer alan Tuz Gölü'nde kuraklık alarmı verildi.

Her yıl binlerce flamingonun kuluçkaya yatıp yavru yetiştirdiği göl, son yıllarda suların çekilmesi ve alanın daralması nedeniyle flamingolar tarafından tercih edilmez oldu.

Küçülme ve Etkileri

Jeoloji Mühendisleri Odası Aksaray İl Temsilcisi Tayfun Aydın, geçen ay yaptıkları tespitlerde Tuz Gölü'nün 90 yılda yüzde 85 küçüldüğünü belirttiklerini aktardı. Küçülmenin, flamingoların göle gelmemesinin başlıca nedeni olduğunu söyledi.

Uzman Uyarısı

Tayfun Aydın (Jeoloji Mühendisleri Odası Aksaray İl Temsilcisi) şunları kaydetti: "Tuz Gölü flamingoların kışlak alanlarıdır. Doğu’dan Batı’ya göç ederken kış aylarının başında Tuz Gölü’ne gelirler. Yumurtlamalarını, çoğalmalarını burada yaparlar. Daha sonra buradan Batı’ya doğru göç ederler. Ancak flamingolar eskisi kadar artık gelmiyorlar. Çünkü su seviyesi düştü, alan daraldı. Bunun en önemli önlemi buradaki su seviyesini korumak"

JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI AKSARAY İL TEMSİLCİSİ TAYFUN AYDIN, (FOTOĞRAFTA) KÜÇÜLMEYLE BİRLİKTE...

JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI AKSARAY İL TEMSİLCİSİ TAYFUN AYDIN, (FOTOĞRAFTA) KÜÇÜLMEYLE BİRLİKTE FLAMİNGOLARINDA TUZ GÖLÜ’NE GELMEDİĞİNİ SÖYLEDİ.

FLAMİNGO CENNETİ OLARAK BİLİNEN VE TÜRKİYE’NİN TUZ İHTİYACININ YÜZDE 40’INI KARŞILAYAN ÜLKENİN 2....

İLGİLİ HABERLER

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çiğli'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı, 3.280 Sentetik Hap
2
Kartepe'de Sultan Abdülhamit Han Camii Yenilendi
3
Akhisar’da Uyuşturucu Operasyonunda 5 Kişi Tutuklandı
4
Ayder Yaylası Beyaza Büründü: Rize Çamlıhemşin'de Kartpostallık Kar
5
Kayseri'de Gastronomi Teşekkürü: Büyükkılıç'a Plaket
6
Manisa'da Kanala Düşen Motosiklet Sürücüsü Arif Caner Çiçek Hayatını Kaybetti
7
İsrail Ordusu Lübnan'daki Çatışmalarda 8 Asker Kaybetti

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama