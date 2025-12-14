Tuz Gölü'nde Kuraklık Alarmı: Flamingolar Gelmiyor

Flamingo cenneti olarak bilinen ve Türkiye’nin tuz ihtiyacının %40'ını karşılayan, Aksaray, Konya ve Ankara sınırlarında yer alan Tuz Gölü'nde kuraklık alarmı verildi.

Her yıl binlerce flamingonun kuluçkaya yatıp yavru yetiştirdiği göl, son yıllarda suların çekilmesi ve alanın daralması nedeniyle flamingolar tarafından tercih edilmez oldu.

Küçülme ve Etkileri

Jeoloji Mühendisleri Odası Aksaray İl Temsilcisi Tayfun Aydın, geçen ay yaptıkları tespitlerde Tuz Gölü'nün 90 yılda yüzde 85 küçüldüğünü belirttiklerini aktardı. Küçülmenin, flamingoların göle gelmemesinin başlıca nedeni olduğunu söyledi.

Uzman Uyarısı

Tayfun Aydın (Jeoloji Mühendisleri Odası Aksaray İl Temsilcisi) şunları kaydetti: "Tuz Gölü flamingoların kışlak alanlarıdır. Doğu’dan Batı’ya göç ederken kış aylarının başında Tuz Gölü’ne gelirler. Yumurtlamalarını, çoğalmalarını burada yaparlar. Daha sonra buradan Batı’ya doğru göç ederler. Ancak flamingolar eskisi kadar artık gelmiyorlar. Çünkü su seviyesi düştü, alan daraldı. Bunun en önemli önlemi buradaki su seviyesini korumak"

JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI AKSARAY İL TEMSİLCİSİ TAYFUN AYDIN, (FOTOĞRAFTA) KÜÇÜLMEYLE BİRLİKTE FLAMİNGOLARINDA TUZ GÖLÜ’NE GELMEDİĞİNİ SÖYLEDİ.