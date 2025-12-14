DOLAR
Osmaniye 21 Aralık Yarı Maratonu: Enkaz Sokaklarında Umut Koşusu

21 Aralık'ta düzenlenecek Osmaniye Yarı Maratonu, 6 Şubat depremlerinin izlerini taşıyan sokaklarda sporla yeniden ayağa kalkma mesajı verecek.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 13:20
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 13:26
Osmaniye Belediyesi tarafından 21 Aralık'ta düzenlenecek olan Osmaniye Belediyesi Yarı Maratonu, 6 Şubat depremlerinin izlerini taşıyan sokaklarda anlamlı bir buluşmaya sahne olacak. Etkinlik, kentin yeniden canlanışını sporla simgelemeyi amaçlıyor.

Organizasyon ve katılım

Yarış, Osmaniye Belediyesi öncülüğünde ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Türkiye Atletizm Federasyonu desteğiyle gerçekleştirilecek. Yurt içi ve yurt dışından çok sayıda sporcu etkinliğe katılacak; farklı ülkelerden ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen atletler, sadece bir yarış için değil, aynı zamanda kentin sporla yeniden ayağa kalktığını göstermek için parkurlarda olacak.

Başkan Çenet'in değerlendirmesi

Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet organizasyonun kent için taşıdığı anlamı şu sözlerle aktardı: lansman geçtiğimiz hafta yapıldı ve sporcu kayıtları Atletizm Federasyonu üzerinden devam ediyor. Hem etkinlik hem de koşu hazırlıklarında 20 ve 21 Aralık tarihlerine gelindiğini, Osmaniye sokaklarının 6 Şubat'tan sonra küllerinden yeniden doğan bir şehir olarak 21 Aralık'ın gündüzünde ve en kısa gündüzünde koşularla dolacağını belirtti. Ayrıca gençlere spor bilinci kazandırma hedefi vurgulandı.

Kentin tanıtımı ve etkinlik programı

21 Aralık, Türkiye'nin en uzun gecesinin yaşandığı gün olarak dikkat çekiyor; maraton karanlıktan aydınlığa uzanan güçlü bir mesaj taşıyacak. Başkan Çenet, Osmaniye'nin genç nüfusu ve doğal güzelliklerinin daha fazla görülmesi amacıyla etkinliğin hem tanıtım hem de konuk ağırlama fırsatı sunacağını söyledi. Programda halk koşusu, yarı maraton, 10 kilometre ve 3 kilometre koşuları yanında konserler, makarna partileri ve spor kitleri dağıtımı gibi etkinlikler de yer alacak.

Bir zamanlar enkazla anılan sokaklar, bu kez alkışlar, adımlar ve umut dolu nefeslerle dolacak; kent, koşu parkurlarında ve meydanlarda yeniden cıvıl cıvıl olacak.

