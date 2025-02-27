Dışişleri Bakanı Fidan, Katar Devlet Bakanı Misnad ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Katar Devlet Bakanı Misnad'ı Kabul Etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Dışişleri Bakanlığı Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Maryam bint Ali bin Nasser Al Misnad ile Ankara'da bir görüşme gerçekleştirdi.

Bakanlığın sosyal medya platformu X üzerinden yapılan duyuruda, Fidan'ın Misnad'ı kabul ettiği bildirildi. Görüşmenin detaylarına ilişkin daha fazla bilgi verilmedi ancak bu tür ziyaretlerin iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirme hedefini taşıdığı biliniyor.