Dışişleri Bakanı Fidan, Riyad'da Mısırlı ve Alman Mevkidaşlarıyla Bir Araya Geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Riyad'da Mısır ve Almanya mevkidaşlarıyla Suriye üzerine görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 12.01.2025 16:30
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 16:30
Dışişleri Bakanı Fidan, Riyad'da Mısırlı ve Alman Mevkidaşlarıyla Bir Araya Geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Suriye toplantısı kapsamında önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir araya geldi.

Bakanlığın X sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, Hakan Fidan'ın Abdulati ve Baerbock ile gerçekleştirdiği görüşmelerin detayları duyuruldu. Bu tür diplomatik buluşmalar, bölgesel sorunların çözümünde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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