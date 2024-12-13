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Dışişleri Bakanı Fidan: Suriye'de Minimum Can Kaybı için Rusya ve İran ile Görüşmeler Sürüyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye’deki gelişmeleri değerlendirdi ve Rusya ile İran ile görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 23:25
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 23:25
Dışişleri Bakanı Fidan: Suriye'de Minimum Can Kaybı için Rusya ve İran ile Görüşmeler Sürüyor

Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye Gündemini Değerlendirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Esed rejiminin çöküş sürecinde minimum can kaybı sağlamak amacıyla Rusya ve İran ile devam eden görüşmelere vurgu yaptı. Can kaybını en aza indirmek için 'kansız bir çözüm' arayışında olduklarını belirtti.

Suriye’de Cephenin Gücü

Fidan, Suriye'deki muhalefetin, cesareti ve kararlılığıyla Esed rejimine karşı önemli bir ilerleme kaydettiğini ifade etti. 'İki önemli kinetik güç kullanabilecek aktör ile odaklı görüşmeler sürdürerek bu sürecin kansız geçmesini sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.' şeklinde konuştu.

Heyet Tahrir Şam ve Suriyelilerin Durumu

Fidan, Heyet Tahrir Şam (HTŞ) tarafından yönetilen alanlardaki 5 milyon Suriyeliyi destekleyici önemli hizmetler sunulduğunu açıkladı. 'İdlib'de 4 milyon Suriyeli vatandaşımız var. Bu süreçte, belediyecilik, eğitim ve temel hizmetler konularında altyapı sağlandı.' dedi.

Terör Tehdidi ve Suriye’nin Egemenliği

Fidan, Türkiye, Irak, İran ve Avrupa'dan gelen PKK'lı teröristlerin faaliyetlerini de eleştirerek, bu durumun kabul edilir olmadığını söyledi. 'Suriye’nin toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı duyulması gerekiyor.' ifadelerini kullandı.

Suriyelilerin Geri Dönüşü

Bakan Fidan, Suriyelilerin kendi evlerine dönme arzusunu destekleyerek, olumsuz şartların iyileşmesiyle geri dönüşlerin artacağını öngördü. 'Herkes kendi yuvasına dönmek ister. Bu süreç, sürdürülebilir olduğu sürece hızlanacaktır.' şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği

Fidan, Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu ve ekibinin bugün Şam’a yola çıktığını belirtti. Büyükelçiliğin yarın faaliyete geçeceğini duyurdu.

İsrail'in Tehlikeli Stratejisi

Bakan, İsrail'in Suriye’deki yeni yönetimin imkanlarını hedef alan tehlikeli bir strateji geliştirdiğini bildirdi. 'Bu durum büyük bir provokasyona yol açabilir. Kendilerine haber gönderdik; artık provokasyonlardan vazgeçsinler.' dedi.

Fidan, İsrail'in Suriye’ye yönelik askeri hareketliliğinin artacağına dair öngörülerde bulunarak, bu durumun bölgedeki istikrarı tehdit edebileceğine dikkat çekti.

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