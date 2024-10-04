Dışişleri Bakanı Fidan, TACCS Heyetini Ağırladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Önemli Kabul

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin güneyinde yer alan Türk Amerikan Ticaret Odası (TACCS) heyetini kabul etti. Bu buluşma, ikili ticaret ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Görüşmelerin Detayları

Bakan Fidan'ın, TACCS heyetiyle gerçekleştirdiği görüşme, Dışişleri Bakanlığı tarafından sosyal medya platformu X üzerinden duyuruldu. Görüşmenin detayları hakkında daha fazla bilgi verilmedi ancak iki tarafın da ekonomik iş birliğini artırma konusundaki istekleri ön planda olduğu belirtildi.