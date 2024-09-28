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Dışişleri Bakanı Fidan, Türkevi'nde Venezuela Dışişleri Bakanı ile Bir Araya Geldi

Hakan Fidan, New York'taki Türkevi'nde Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 23:50
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 23:50
Dışişleri Bakanı Fidan, Türkevi'nde Venezuela Dışişleri Bakanı ile Bir Araya Geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın New York Ziyareti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu sırasında New York'ta bulunan Türkevi'nde Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile bir araya geldi.

Görüşmenin Detayları

Bakanlık, X sosyal medya platformu üzerinden bir paylaşım yaparak, Fidan'ın Türkevi'nde Gil ile görüştüğünü duyurdu. Bu önemli görüşme, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin güçlendirilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Usame Cemal ile Kabul

Fidan, aynı gün ABD Müslüman Kuruluşlar Konseyi Genel Sekreteri Usame Cemal'i de New York'taki Türkevi'nde kabul etti. Bu görüşmenin de iki taraf arasındaki işbirliğini artırma amaçlı olduğu ifade ediliyor.

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