Dışişleri Bakanı Fidan: Türkiye, Bekasına Yönelik Tehditleri Yok Etme Gücüne Sahip

Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'nin bekasına yönelik tehditleri kaynağında yok etme kararlılığına sahip olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 11:31
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 11:31
Dışişleri Bakanı Fidan: Türkiye, Bekasına Yönelik Tehditleri Yok Etme Gücüne Sahip

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Çarpıcı Açıklama

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin ulusal güvenliğini tehdit eden unsurlar hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Fidan, PKK/YPG gibi tehdit unsurlarının ortadan kaldırılmasının önemine dikkat çekti.

Türkiye'nin Kararlılığı

Bakan Fidan, yaptığı açıklamalarda, "Türkiye, bekasına yönelik tüm tehditleri kaynağında yok etme gücüne, kapasitesine ve her şeyden önemlisi, kararlılığına sahiptir" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, Türkiye'nin uluslararası platformdaki duruşunu ve güvenlik stratejilerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Fidan'ın sözleri, Türk hükümetinin, sınırları içindeki ve dışındaki tehditlerle ilgili ne denli kararlı olduğunun altını çizmektedir.

İLGİLİ HABERLER

İçecek Fiyatlarına Zam! Asgari Ücretin Etkisi Sıfırlandı

Çalışanın Yemek Parasından Prim Kesintisi: SGK'dan Yeni Karar

Akbank'tan Fatura Ödemelerine Destek: 1250 TL Chip-Para Fırsatı!

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Darüşşafaka Eğitim Kurumları Giriş Sınavı 25 Mayıs'ta Yapılacak!
2
Muş'ta Doktorlardan AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katılım
3
Bursa'da Lise Öğrencisinin Ölümüne Neden Olan Kazada Rapor Bekleniyor
4
Kayseri'de FETÖ Hükümlüsü Eski Hakim Yakalandı
5
Güney Kore'de Başbakan Yardımcısının İstifa Süreci: Güvenlik Şefi Park Jong-joon Görevden Ayrıldı
6
Bakan Işıkhan: İş İstatistikleri ve İstihdamda Artış
7
Grönland Başbakanı Egede, Trump'ın Açıklamalarına Yanıt Verdi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!

İçecek Fiyatlarına Zam! Asgari Ücretin Etkisi Sıfırlandı

Vakıf Katılım Bankası'ndan Rekor Yüzde 15 Maaş Artışı

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı

Çalışanın Yemek Parasından Prim Kesintisi: SGK'dan Yeni Karar

Akbank'tan Fatura Ödemelerine Destek: 1250 TL Chip-Para Fırsatı!