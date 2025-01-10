Dışişleri Bakanı Fidan: Türkiye, Bekasına Yönelik Tehditleri Yok Etme Gücüne Sahip

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Çarpıcı Açıklama

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin ulusal güvenliğini tehdit eden unsurlar hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Fidan, PKK/YPG gibi tehdit unsurlarının ortadan kaldırılmasının önemine dikkat çekti.

Türkiye'nin Kararlılığı

Bakan Fidan, yaptığı açıklamalarda, "Türkiye, bekasına yönelik tüm tehditleri kaynağında yok etme gücüne, kapasitesine ve her şeyden önemlisi, kararlılığına sahiptir" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, Türkiye'nin uluslararası platformdaki duruşunu ve güvenlik stratejilerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Fidan'ın sözleri, Türk hükümetinin, sınırları içindeki ve dışındaki tehditlerle ilgili ne denli kararlı olduğunun altını çizmektedir.