Dışişleri Bakanı Fidan: Yunanistan, Türkiye, KKTC ve GKRY Elden Ele Geleceği İnşa Etsin

Dışişleri Bakanı Fidan ile KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Ortak Basın Toplantısı Düzenledi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Lefkoşa’da gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından düzenledikleri basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Bölgesel Birliktelik ve Gelecek Vurgusu

Fidan, “Yunanistan'ın, Türkiye'nin, KKTC'nin ve GKRY'nin hep beraber bir araya gelerek daha iyi bir geleceği bölgemizde inşa etmesi mümkün” diyerek, uluslararası arenada ortak bir gelecek inşa edilmesine ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Hukuki Gerçeklik ve Yapısal İlerleme

Bakan, uluslararası ortamlarda, mevcut gerçekliğin hukuksal bir çerçeveye oturtulması gerekliliği üzerinde durarak, Doğu Timor ve Güney Sudan'da benzer süreçlerin yaşandığına dikkat çekti. 1974’ten bu yana iki kesim arasında kan dökülmediğini vurgulayan Fidan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile KKTC'nin barış içinde kendi yollarında ilerlediğini belirtti.

Cesaret ve İşbirliği Çığlığı

Fidan, çağrısını GKRY vatandaşlarına ve liderlerine ileterek, “Kıbrıs adasını daha modern, gelişmiş ve barışçıl bir şekilde ileri taşımak istiyorlarsa cesur olmaları gerekiyor” dedi.

Geçmişten Ders Almak ve Geleceği Kazanmak

Bakan Fidan, dört tarafın birlikte hareket etmesi gerektiğini aktararak, “Dünü kaybettik ama geleceği kaybetmemeliyiz. Hem Ege'de hem de Akdeniz'de barış dolu bir gelecek inşa edelim” ifadelerini kullandı.

Tarihsel Yolculuk ve Liderlerin Rolü

İki toplumun ortak menfaatler üzerinden barış sağlama potansiyeline sahip olduğunu vurgulayan Fidan, liderlerin vizyoner davranmaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu. “Ötekileştirme ve uluslararası izolasyon ile tarihsel yolculuğun engellenemeyeceğini” belirten Fidan, adanın geleceği için işbirliğinin önemine dikkat çekti.

Fidan, “Bunu düşünecek kadar cesur insanlar var mı? Bekleyip göreceğiz” diyerek açıklamasını sonlandırdı.