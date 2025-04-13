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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 'ADF Youth' Etkinliğinde Gençlerle Buluştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 4. Antalya Diplomasi Forumu'nda üniversite öğrencileriyle 'ADF Youth' etkinliğinde bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 13.04.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 11:02
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 'ADF Youth' Etkinliğinde Gençlerle Buluştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gençlerle Buluştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 4. Antalya Diplomasi Forumu (ADF) çerçevesinde düzenlenen 'ADF Youth' etkinliğinde üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Bakanlığın resmi X sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, Fidan'ın bu önemli etkinlikte gençlerle bir araya geldiği vurgulandı. Bu buluşma, gençlerin uluslararası ilişkiler hakkında bilgi edinmeleri ve kariyer hedeflerini belirlemeleri açısından büyük bir fırsat sunuyor.

Gençlerin Geleceği İçin Önemli Buluşma

Etkinlik, gençlerin fikirlerini ifade etmeleri ve diplomasi alanında etkileşimde bulunmaları açısından büyük bir platform oluşturdu. Fidan, gençlerin Türkiye'nin dış politikasıyla ilgili görüşlerini dinleyerek, onların gelecekteki liderler olarak önemli roller üstleneceklerine inandığını belirtti.

Anadolu Ajansının (AA) 'Global İletişim Ortağı' olduğu 4. Antalya Diplomasi Forumu (ADF2025)...

Anadolu Ajansının (AA) 'Global İletişim Ortağı' olduğu 4. Antalya Diplomasi Forumu (ADF2025), Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, forum kapsamında "ADF Youth" etkinliğinde üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Anadolu Ajansının (AA) 'Global İletişim Ortağı' olduğu 4. Antalya Diplomasi Forumu (ADF2025)...

Anadolu Ajansının (AA) 'Global İletişim Ortağı' olduğu 4. Antalya Diplomasi Forumu (ADF2025), Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, forum kapsamında "ADF Youth" etkinliğinde üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

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