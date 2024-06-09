Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile Doha’da görüştü

Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile görüştü

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, önemli bir görüşme için Katar’ın başkenti Doha’ya gitti. Fidan, Türkiye-Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Yüksek Düzeyli Stratejik Diyalog Dışişleri Bakanları 6. Toplantısı’na katılmak üzere bu ziyareti gerçekleştirdi.



Doha’da bulunan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir araya geldi. Bu görüşme, bölgesel konuların ve ikili ilişkilerin ele alındığı önemli bir toplantı olarak öne çıktı.

Bakanlık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Fidan’ın Heniyye ile gerçekleştirdiği bu görüşmeyi duyurdu. Bu paylaşım, hem Türkiye hem de Hamas açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Bu görüşme, Türkiye’nin bölgesel konulardaki aktif rolünü ve Hamas ile olan ilişkilerini bir kez daha gözler önüne serdi. Ayrıca, Türkiye-Körfez İşbirliği Konseyi ile olan işbirliğinin de altını çizdi.