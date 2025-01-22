Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, KKTC Bakanı Erhan Arıklı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı Görüşmesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile Ankara’da bir araya geldi. Görüşme, iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi açısından önemli adımların atılmasına zemin hazırladı.

Dışişleri Bakanlığı’nın X sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, görüşmeye dair detayların yanı sıra bir de fotoğraf yer aldı. Bu tür toplantılar, KKTC ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişimi açısından büyük önem taşıyor.