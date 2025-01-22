DOLAR
35,65 -0,07%
EURO
37,23 -0,26%
ALTIN
3.155,11 -0,52%
BITCOIN
3.756.944,19 0,76%

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, KKTC Bakanı Erhan Arıklı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, KKTC'li Bakan Arıklı ile Ankara'da bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 14:01
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 14:01
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, KKTC Bakanı Erhan Arıklı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı Görüşmesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile Ankara’da bir araya geldi. Görüşme, iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi açısından önemli adımların atılmasına zemin hazırladı.

Dışişleri Bakanlığı’nın X sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, görüşmeye dair detayların yanı sıra bir de fotoğraf yer aldı. Bu tür toplantılar, KKTC ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişimi açısından büyük önem taşıyor.

İLGİLİ HABERLER

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Emekli Promosyonlarında Mart Zirvesi! Yeni Fırsatlar Geliyor

Burdur'da Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon Ödemesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’a İhaleye Fesat Karıştırma İddianamesi Hazırlandı
2
Başarır: Denetim ve İhmal Yüzünden Hayatlar Kaybediliyor
3
İsrail'den Serbest Bırakılan Filistinli Kadın: "Başörtümü Takmama İzin Vermediler"
4
Kartalkaya'daki Yangın: Çetiz Ailesi Son Yolculuğuna Uğurlandı
5
İsrail, Batı Şeria'da 25 Filistinli'yi Gözaltına Aldı
6
Paris'te Toplu İşten Çıkarmalara Karşı Protesto Düzenlendi
7
Sadakataşı Derneği Gazze'ye Acil Sağlık Desteği Sağladı

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor

Burdur'da Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon Ödemesi

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları

Çocuk Başına 7.094 Lira Destek Ödemesi Şubat'ta Başlıyor

Emekli Promosyonlarında Mart Zirvesi! Yeni Fırsatlar Geliyor

Çalışan Kadınlara 1 Asgari Ücret Desteği! Başvurular Başladı

Ayda 5.812 TL ödeyebilme sözü verene 2+1 sıfır konut! TOKİ’den büyük müjde geldi