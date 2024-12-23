Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'le Suriye Gelişmelerini Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, görüşmelerde Suriye'deki son gelişmeler masaya yatırıldı.

Suriye Üzerindeki Tartışmalar

Görüşmede, bakanlar Suriye'nin başkenti Şam'da yaptıkları önceki görüşmelerle ilgili bilgiler paylaştı. İki taraf, bölgedeki durumun daha iyi anlaşılması ve işbirliğini güçlendirmek adına karşılıklı iletişimin önemine vurgu yaptı.