DOLAR
35,18 0,12%
EURO
36,63 -0,1%
ALTIN
2.954,32 0,03%
BITCOIN
3.313.816,35 -0,82%

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'le Suriye Gelişmelerini Görüştü

Bakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi ile Suriye'deki gelişmeleri telefonla görüştü.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 23:47
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 23:47
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'le Suriye Gelişmelerini Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, görüşmelerde Suriye'deki son gelişmeler masaya yatırıldı.

Suriye Üzerindeki Tartışmalar

Görüşmede, bakanlar Suriye'nin başkenti Şam'da yaptıkları önceki görüşmelerle ilgili bilgiler paylaştı. İki taraf, bölgedeki durumun daha iyi anlaşılması ve işbirliğini güçlendirmek adına karşılıklı iletişimin önemine vurgu yaptı.

İLGİLİ HABERLER

İşçilere Yeni Yıl Müjdesi: 20.000 TL Evlilik Desteği ve 1.000 TL İkramiye

Karar Alındı! Alışverişte Kargo Bedava Dönemi Sona Eriyor!

Ocak, Şubat, Mart desteği açıklandı! 1.500 TL Doğalgaz Faturası Desteği Geliyor

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mısır'dan Nairobi'deki Görüşmeler Sonrası Önemli Açıklama: 'Ankara Deklarasyonu'na Uyun!
2
İsrail Savunma Bakanı'ndan Husilere Şok Tehdit: Liderlerine Aynı Kaderi Yaşatacağız
3
24 Aralık 2024 Gündemi: Ekonomi, Diplomasi ve Spor Gelişmeleri
4
Mısır ve Ürdün Dışişleri Bakanları Suriye'deki Gelişmeleri Görüştü
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bölücü Örgüt Açıklaması
6
TİKA, Nijer'de Tarımsal Üretim Projesi ile Umut Vadediyor
7
Hırvatistan'da Eğitimciler 'Güvenli Okul' İçin Sokağa Çıktı

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek

İşçilere Yeni Yıl Müjdesi: 20.000 TL Evlilik Desteği ve 1.000 TL İkramiye

Kadınların Güçlü Destekle Yanında: O Belediye 40.000 TL Destek Sağlayacak

Ocak, Şubat, Mart desteği açıklandı! 1.500 TL Doğalgaz Faturası Desteği Geliyor

Asgari Ücret Zirvesi: Erdoğan ve Işıkhan Kabine'de Zam Sunumu Yapacak

Karar Alındı! Alışverişte Kargo Bedava Dönemi Sona Eriyor!

TOKİ'den 2+1 Daire Fırsatı: Taksitler 13,354 TL'den Başlıyor!

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor