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Dışişleri Bakanlığı: Ermenistan, ABD ve AB toplantısı tarafsızlığı zedeleyecek!

Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan, ABD ve Avrupa Birliği (AB) arasında yarın Brüksel'de düzenlenecek üçlü toplantıya tepki gösterdi. Bakanlık, toplantının bölgedeki tarafsızlık yaklaşımını zedeleyeceğini ve barışa hizmet etmekten ziyade Güney Kafkasya'yı jeopolitik çekişme alanına dönüştüreceğini savundu.

Yayın Tarihi: 04.04.2024 20:50
Güncelleme Tarihi: 04.04.2024 20:50
Dışişleri Bakanlığı: Ermenistan, ABD ve AB toplantısı tarafsızlığı zedeleyecek!

Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan, ABD ve Avrupa Birliği (AB) arasında Brüksel'de düzenlenecek olan üçlü toplantının, bölgedeki karmaşık sorunların çözümü için gereken tarafsızlık ilkesini zedeleyebileceğini açıkladı.

Yarın gerçekleşecek olan toplantı öncesinde yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan'ın 2. Karabağ Savaşı sonrasında gerçekleştirdiği operasyonlarla bölgede kalıcı barış ve istikrar için önemli bir fırsatın ortaya çıktığı vurgulandı. Ancak bu tarihi dönemde, üçüncü tarafların sürece adil ve tarafsız yaklaşmalarının önemine dikkat çekildi.

Açıklamada, özellikle Ermenistan, AB ve ABD arasında düzenlenecek olan üçlü toplantının, tarafsızlık ilkesini göz ardı ederek Azerbaycan'ı dışlayabileceği ve bölgede yeni jeopolitik gerilimlere zemin hazırlayabileceği uyarısında bulunuldu.

Üçüncü ülkelerden, bölgesel dinamikleri dikkate alarak taraflara eşit mesafede yaklaşmaları ve bölgedeki barış ve istikrarı desteklemeleri çağrısı yapıldı. Güney Kafkasya'nın, kalıcı barış ve istikrar temelinde bölgesel refaha kavuşacağına olan inanç da tekrar vurgulandı.

Ayrıca açıklamada, Türkiye'nin, Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı barış için yapılan çabalara destek vermeye devam edeceği ve bölgedeki refahın artması için çaba sarf edeceği belirtildi.

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