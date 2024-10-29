Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in UNRWA'yı Hedef Alması Uluslararası Hukuka Aykırı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Önemli Açıklama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Meclisinin Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı olan UNRWA'nın işgal altındaki Filistin topraklarındaki faaliyetlerini sonlandırma girişimlerini uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendirdi.

UNRWA'nın Rolü ve Önemi

Bakanlık, İsrail Knesseti'nin UNRWA'nın faaliyetlerini sınırlama amacıyla attığı adımlar hakkında bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "İsrail Meclisi'nin, UNRWA'nın işgal altındaki Filistin topraklarındaki faaliyetlerine son vermeye yönelik girişimleri, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir," ifadeleri yer aldı.

İki Devletli Çözüm Tehdit Altında

Açıklamada, İsrail'in UNRWA'yı hedef alarak iki devletli çözümü ortadan kaldırma ve Filistin mültecilerinin ana vatanlarına geri dönüşlerini engellemeyi amaçladığı vurgulandı. 1949 yılından bu yana milyonlarca Filistin mültecisinin hayati yardımlara erişimini sağlayan UNRWA'nın faaliyetlerinin, bölgesel istikrar açısından kritik öneme sahip olduğu belirtildi.

Uluslararası Toplumun Sorumluluğu

BM Genel Kurulu kararıyla kurulan UNRWA'nın faaliyetlerini yasaklama girişimlerine karşı durmanın uluslararası toplumun hukuki ve vicdani yükümlülüğü olduğu ifade edildi. Dışişleri Bakanlığı, "UNRWA'nın Finansmanı Çalışma Grubu Başkanlığını yürüten Türkiye, Ajansı siyasi ve mali açıdan desteklemeye devam edecektir," açıklamasını yaptı.