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Dışişleri Bakanlığı'ndan BMGK'ya Kıbrıs Türk Halkının Eşit Statü Çağrısı

Dışişleri Bakanlığı, BMGK'yı Kıbrıs Türk halkının eşit uluslararası statüsünü tescil etmeye davet etti.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 20:29
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 20:29
Dışişleri Bakanlığı'ndan BMGK'ya Kıbrıs Türk Halkının Eşit Statü Çağrısı

Dışişleri Bakanlığı'ndan BMGK'ya Kıbrıs Türk Halkının Eşit Statü Çağrısı

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK)'nin, Kıbrıs Adası'ndaki BM Barış Gücü (BMBG) görev süresini bir yıl daha uzatma kararına dair önemli açıklamalarda bulundu.

Bakanlık, Kıbrıs meselesine adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümün ancak sahadaki gerçekler üzerine kurulabileceğini vurguladı. BMGK'ya bu gerçeği kabul etmeye ve Kıbrıs Türk halkının özden gelen hakkı olan egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü tescil etmeye çağırdı.

Ayrıca, Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı'nın bu konudaki açıklamalarını desteklediği belirtildi. Açıklamada, "BM Barış Gücü'nün görev süresi uzatılırken, yerleşik BM uygulamalarının hilafına, Kıbrıs Türk tarafının onayı bu defa da alınmamıştır." ifadelerine yer verildi.

Bakanlık, BM Barış Gücü'nün KKTC topraklarındaki faaliyetlerinin however yalnızca KKTC makamlarının iyi niyeti çerçevesinde yürütülebileceğini hatırlatarak, bu faaliyetlerin devamı için hukuki bir zemin tesisinin acilen gerekli olduğunu vurguladı. KKTC tarafının atacağı adımlara tam destek verileceği belirtildi.

Son olarak, Bakanlık, BMGK'nın bu yılki Barış Gücü görev süresini uzatan kararında tükenmiş çözümlere atıfta bulunma ısrarına da derin bir hayal kırıklığı ile yaklaştıklarını ifade etti ve "Kıbrıs meselesine adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm ancak sahadaki gerçekler temelinde bulunabilir. BMGK'yı bu gerçeği kabul etmeye ve Kıbrıs Türk halkının haklarını tescil etmeye davet ediyoruz." dedi.

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