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Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrailli Bakan’a cevap: “İsrail Hükümeti adalet önünde hesap verecek”

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik yapılmış olan paylaşıma tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı, Katz’ın paylaşımı için “Ciddiyetsiz ve seviyesiz bir paylaşım” yorumu yaptı.

Yayın Tarihi: 27.04.2024 09:58
Güncelleme Tarihi: 27.04.2024 09:58
Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrailli Bakan’a cevap: “İsrail Hükümeti adalet önünde hesap verecek”

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik yapılmış olan paylaşıma tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı, bir açıklamada bulundu. Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “İsrail Dışişleri Bakanı’nın Cumhurbaşkanımıza yönelik yapmış olduğu paylaşım ciddiyetsiz ve seviyesizdir. Gerçekleri dile getiren Cumhurbaşkanımızı bu şekilde hedef göstermek, İsrail’in ruh halini ortaya koyuyor. İsrail hükümeti, adalet önünde mutlaka hesap verecektir. İsrail’in Filistin’e yapmış olduğu zulüm, Türkiye’de korkusuz bir şekilde dile getirilmeye devam edecek.”

İsrail Dışişleri Bakanı Katz’ın paylaşımı

Dışişleri Bakanlığı’nın tepki gösterdiği paylaşımda ise İsrail Dışişleri Bakanı Katz, kendi sosyal medya hesabında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın padişah olma hayali kurduğu bir karikatür yayınlamıştı. Katz, paylaşımında “Erdoğan, Osmanlı İmparatorluğu yeniden kurma hayalinde. İsrail’e saldırmaya ve karalama kampanyası yürütmeye de devam ediyor. Sen Kuruluş ve Diriliş dizilerini izlemeye devam et ve hayal kur” ifadelerini kullanmıştı.

Katz, mesajının devamında ise “Gerçeklerle yüzleşin ve Türkiye’yi karanlık yerlere sürüklemeyin. Atatürk’ün mirasını ve Türk halkını utandırıyorsunuz” ifadelerine de yer verdi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrailli Bakan’a cevap

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