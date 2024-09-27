Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli'den Türkevi İle İlgili Açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkevi Açıklaması
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, New York Belediye Başkanı Eric Adams hakkında ortaya atılan iddialara dair önemli açıklamalarda bulundu.
İddialara Resmi Yanıt
Keçeli, New York'taki Türkevi ile Türk yetkililerinin ilişkilendirilmesine yönelik çabalara karşı duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Sözcü, "Yurt dışındaki temsilciliklerimiz görevlerini Viyana Sözleşmeleri ve uluslararası diplomatik teamüllere uygun olarak ifa etmektedirler. Herhangi bir ülkenin içişlerine karışmamız söz konusu olamaz," şeklinde açıklama yaptı.
Hukuki Süreç Takip Ediliyor
New York'ta devam eden hukuki süreci yakından izlediklerini belirten Keçeli, "Viyana Sözleşmelerinden kaynaklanan haklarımızı saklı tutuyoruz," ifadelerini kullandı.