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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli'den Türkevi İle İlgili Açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, Türkevi hakkında yapılan iddialara cevap verdi.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 21:27
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 21:27
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli'den Türkevi İle İlgili Açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkevi Açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, New York Belediye Başkanı Eric Adams hakkında ortaya atılan iddialara dair önemli açıklamalarda bulundu.

İddialara Resmi Yanıt

Keçeli, New York'taki Türkevi ile Türk yetkililerinin ilişkilendirilmesine yönelik çabalara karşı duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Sözcü, "Yurt dışındaki temsilciliklerimiz görevlerini Viyana Sözleşmeleri ve uluslararası diplomatik teamüllere uygun olarak ifa etmektedirler. Herhangi bir ülkenin içişlerine karışmamız söz konusu olamaz," şeklinde açıklama yaptı.

Hukuki Süreç Takip Ediliyor

New York'ta devam eden hukuki süreci yakından izlediklerini belirten Keçeli, "Viyana Sözleşmelerinden kaynaklanan haklarımızı saklı tutuyoruz," ifadelerini kullandı.

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