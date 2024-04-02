DİSK’ten açıklama: “1 Mayıs Taksim’de kutlanacak”

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 1 Mayıs’la ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Çerkezoğlu paylaşımında, “Ülkemizde 1 Mayıs’ın simgesi var. İşçi ve emekçilerin mücadelesinin, emeğe saygının simgesi Taksim Meydanı’dır” dedi.

Türkiye’de 2013’ten beri 1 Mayıs kutlamalarının yasaklı olduğu Taksim Meydanı ile ilgili paylaşım yapan Çerkezoğlu, “2024 1 Mayıs’ında yüzümüzü Taksim Meydanı’na dönüyoruz” dedi. İşçi ve emekçilerin 1 Mayıs’ı, dünyanın her yerinde olduğu gibi kent meydanlarında kutlama hakkı olduğuna vurgu yapan DİSK Genel Başkanı, İstanbul’da Taksim Meydanı’nda 1 Mayıs kutlamalarının bir hak olduğuna dikkat çekti.