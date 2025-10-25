Diyanet Akademisi Sempozyumu: İslam Dünyasında Din Görevlisi Yetiştirme Usulleri

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, Diyanet Akademisi Sempozyumu'nda din görevlilerinin mesleki donanımının önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 25.10.2025 16:23
Güncelleme Tarihi: 25.10.2025 16:23
Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu'nda düzenlenen "İslam Dünyasında Din Görevlisi Yetiştirme Usulleri ve Diyanet Akademisi Sempozyumu"nda, din görevlilerinin yetiştirilmesine ilişkin eğitim stratejileri ve hizmet yeterliliği masaya yatırıldı.

Arpaguş: Din Görevlilerinin Çok Boyutlu Donanımı Şart

Prof. Dr. Safi Arpaguş, konuşmasında din hizmetlerinin etkin ve toplumun değişen ihtiyaçlarına cevap verebilir şekilde sunulabilmesi için personele yapılan yatırımın önemine işaret etti. Arpaguş, "Din görevlilerinin, güçlü bir dini bilgi altyapısı ile birlikte, pedagojik becerilere sahip, toplumsal sorunlara duyarlı, temsil yeteneği yüksek, insani ve ahlaki değerlerle mücehhez olmaları, hizmet kalitesi ve verimliliği için hayati bir gerekliliktir." değerlendirmesinde bulundu.

Diyanet Akademisi'nin Eğitim Vurgusu

Arpaguş, Diyanet Akademisinin amacını ve uyguladığı eğitim modelini şöyle özetledi: "Kurumsal vizyonunu, personelin meslek öncesi eğitiminden başlayarak hizmet içi eğitim süreçlerini de içeren bütüncül bir modele dayandıran Diyanet Akademisi, dini bilgi, mesleki formasyon, iletişim becerisi ve toplumsal temsil kabiliyeti bakımından donanımlı din görevlilerinin yetiştirilmesine yönelik özgün bir eğitim programı uygulamaktadır."

Sempozyumun Katılımcı Profili ve Beklenen Çıktılar

Sempozyumda, Ankara Valisi Vasip Şahin, eski Diyanet İşleri Başkanları Ali Erbaş ile Mehmet Görmez, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Ahmet İşleyen, Diyanet İşleri Başkanlığı yöneticileri ve çok sayıda din görevlisi yer aldı. Arpaguş, sempozyumda ortaya konacak fikir, görüş ve önerilerin başta Diyanet Akademisi olmak üzere benzer kurumlar için yenilikçi, sürdürülebilir ve toplumsal etkisi yüksek eğitim stratejilerinin geliştirilmesine önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Ankara'da, Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu’nda “İslam Dünyasında Din Görevlisi Yetiştirme Usulleri ve Diyanet Akademisi Sempozyumu” düzenlendi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, düzenlenen sempozyumda konuştu.

