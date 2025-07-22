Diyanet Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, 2025 Yaz Kampları'nda Gençlerle Buluştu

Diyanet Başkan Yardımcısı İşliyen, Gençlerle Bir Araya Geldi

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti 2. Başkanı Burhan İşliyen, TDV tarafından düzenlenen "2025 Yaz Kampları" etkinliğinde gençlerle bir araya geldi. TDV Altındağ Erkek Öğrenci Yurdu'ndaki kamp kapsamında düzenlenen "İnsanı İsraf Etmemek" seminerine katılan İşliyen, gençlerin mutluluk ve eğitim fırsatlarına erişimlerine yönelik görüşlerini AA muhabirine aktardı.

Kampın İçeriği ve Katılımcı Profili

İşliyen, bu yıl Ankara ve İstanbul şehirlerinden 450 öğrencinin katıldığı kampta, ilahiyat fakülteleri yanı sıra tıp, hukuk, mühendislik ve öğretmenlik gibi birçok bölümden gençlerin bulunduğunu ifade etti. Katılımcıların çeşitli sosyal aktivitelere dahil olduklarını ve kaliteli eğitim olanaklarıyla donatıldıklarını belirtti.

Eğitim ve Faaliyetler

“Yurtlarımızda yalnızca barınma imkânı sunmuyoruz.” diyen İşliyen, kış ve yaz aylarında düzenlenen kurslar ve programlarla eğitim desteği sağlamaya çalıştıklarını vurguladı. Seminerler, geziler ve sportif aktiviteler ile gençlere tarihi, turistik ve kültürel deneyimler sunduklarını aktardı.

Uluslararası Öğrenciler ve Programlar

İşliyen, TDV'ye bağlı yurtlarda yalnızca Türkiye'den değil, yurt dışından da öğrencilerin bulunduğunu dile getirerek, "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak yoğun istifade ettiğimiz Uluslararası İlahiyat Programı mevcut. Bu programdan mezun olan 600'e yakın öğrencimiz Avrupa'da görev almakta." dedi. Orta Asya, Afrika ve Balkan ülkelerinden gelen yüz binlerce öğrenci ile Türkiye'deki üniversitelerde okuma fırsatına sahip olduklarını sözlerine ekledi.

Dünyadaki İnsani Krizler

Seminerdeki konuşmasında, "İnsanı İsraf Etmemek" temasını seçmelerinin önemine değinen İşliyen, israf kavramının sadece gıda ile sınırlı olmadığını belirtti. "İnsanın israfı, gıdanın israfından çok daha tehlikelidir. Bunun dünyadaki açlık sorunu ile doğrudan bir bağlantısı var." şeklinde konuştu. Ayrıca, Gazze'de yaşanan insani trajedilere de dikkat çekerek, dünyanın nimetlerinin adaletsiz dağılımına vurgu yaptı. "Dünyanın nimetleri herkese yetecek kadar mevcuttur fakat ele geçirenlerin israfı, başkalarının aç kalmasına sebep oluyor." ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti 2. Başkanı Burhan İşliyen, TDV tarafından düzenlenen "2025 Yaz Kampları"nda gençlerle bir araya geldi. TDV Altındağ Erkek Öğrenci Yurdu'ndaki kamp kapsamında düzenlenen "İnsanı İsraf Etmemek" seminerine de katılan İşliyen, kampa ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti 2. Başkanı Burhan İşliyen, TDV tarafından düzenlenen "2025 Yaz Kampları"nda gençlerle bir araya geldi. TDV Altındağ Erkek Öğrenci Yurdu'ndaki kamp kapsamında düzenlenen "İnsanı İsraf Etmemek" seminerine de katılan İşliyen, kampa ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.