Diyanet Başkanı Ali Erbaş: Mevlid-i Nebi Haftası ve 1500. Yıl Etkinlikleri

Diyanet Başkanı Ali Erbaş Mevlid-i Nebi Haftası Tanıtımında Konuştu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başkanlıkta düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası Tanıtım Programı'nda yaptığı konuşmada, Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Muhammed'in gönderiliş amacının insanlığa evrensel hukuk ve güzel ahlak kazandırmak olduğunu vurguladı.

Ahlakın Özümsenmesi ve Hayata Yansıtılması

Erbaş, Kur'an ve sünnetin öğrettiği değerlerin bireylerin ve toplumun hayatına taşınmasının önemine dikkat çekerek, “Bizlere düşen, Rasulullah'ın ahlakını özümsemek ve kendi hayatımızda en güzel şekilde temsil etmektir. İslam'ın güzel ahlak ilkelerini müşterek bir davranış biçimine dönüştürerek hayata egemen kılmaktır. Zira çağımızın en büyük ihtiyacı budur.” ifadelerini kullandı.

Dünya Krizleri ve Manevi Boşluk

Erbaş, dünyanın pek çok yerinde yaşanan trajediler, işgaller, savaşlar ve katliamların insanlığa ağır yükler getirdiğini belirterek, günümüzde maneviyatın ve insani erdemlerin örselendiği bir dönemden geçildiğini söyledi. Maddeyi önceleyip manayı öteleyen anlayışın, inanç, hukuk ve ahlakın ihmaline zemin hazırladığını ifade etti ve bu savrulmadan kurtuluşun, Allah Resulü'nün maddeyle mana, dünya ile ahiret arasında denge kuran mesajlarını benimsemekten geçtiğini dile getirdi.

Peygamberin Örnekliği ve Müslümanın Sorumluluğu

“Ben Müslüman'ım” diyen herkesin, Hazreti Muhammed'in ahlakını, adaletini ve insanı insan olduğu için değer veren yaklaşımını hayatının merkezine almak zorunda olduğuna dikkat çeken Erbaş, Rasulullah'ın söz, fiil ve tavırlarının aileden topluma, iş yaşamından komşuluk hukukuna kadar her alanda rehber olması gerektiğini belirtti.

Doğumunun 1500. Yılında Alemlere Rahmet Hz. Muhammed

Bu yıl Mevlid-i Nebi Haftası'nın temasının “Doğumunun 1500. Yılında Alemlere Rahmet Hz. Muhammed” olarak belirlendiğini açıklayan Erbaş, “Bu sene Mevlid-i Nebi'yi bir hafta değil, bir yıl olarak ihya edeceğiz. Bir yıl boyunca, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığının himayelerinde yurt içinde ve yurt dışında ulusal ve uluslararası çok çeşitli ve geniş katılımlı etkinlikler yapacağız.” dedi.

Erbaş, amaçlarının doğumunun 1500. yıl dönümünde Hazreti Muhammed'in rehberliğini yeniden hatırlatmak olduğunu belirterek, planlanan tüm etkinliklerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesindeki kurum, kuruluş ve STK'lerle işbirliği içinde gerçekleştirileceğini, yıl boyunca programların bakanlıklar, üniversiteler, vakıflar, dernekler ve basın kuruluşlarıyla birlikte icra edileceğini söyledi.

“1500'üncü Yıl Etkinlikleri” kapsamında eğitim seminerlerinden bilgi yarışmalarına, dini yayınlardan sanatsal sergilere, hatıra ormanlarından kan bağışı kampanyalarına kadar çok çeşitli projelerin yer alacağını ve programların başta çocuklar, gençler ve aileler olmak üzere toplumun her kesimini kapsayacağını ifade etti.

Aile Ahlakı ve Açılış Programı

Erbaş, Mevlid-i Nebi Haftası'nın açılış programının 3 Eylül Çarşamba günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacağını bildirdi. Yıl kapsamındaki çalışmalardan biri olarak “Peygamberimiz ve Aile Ahlakı” konusunun ele alınacağını belirten Erbaş, Peygamber Efendimizin örnek aile hayatının daha yakından tanınmasını hedeflediklerini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aileye verdiği önemi vurgulayan Erbaş, ailenin insan için en hayati kurum olduğunu, inanç, kültür ve medeniyet değerlerinin ailede öğrenildiğini ve Kur'an-ı Kerim ile Peygamber Efendimizin sünnetinde ailenin dini, ahlaki ve hukuki bakımdan güvence altına alındığını hatırlattı.

Erbaş, günümüzde aile kurumunun karşı karşıya olduğu tehditlere dikkat çekerek, yeni medya unsurları üzerinden yürütülen algı operasyonlarının fıtrat ve aile üzerindeki olumsuz etkilerine karşı daha büyük hassasiyet gerektiğini belirtti. Hazreti Muhammed'in öğretilerinin ailede egemen kılınmasının huzur, güven ve toplumsal kardeşlik inşasına katkı sağlayacağını vurguladı.

Konuşmasının sonunda Erbaş, tüm İslam aleminin Leyle-i Mevlid'ini tebrik etti.