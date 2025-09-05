Diyanet Başkanı Ali Erbaş: Öğretmenler Öğrenciyi 'Allah'ın Emaneti' Olarak Görmeli

Yalova'da "İlim hakkı bilmektir" temalı hutbe

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yalova Esenköy Merkez Camisinde "İlim hakkı bilmektir" temalı hutbeyi irat etti ve ardından cuma namazını kıldırdı.

İlimin gayesi: Kendini ve Rabb'ini bilmek

Erbaş, İslam dininin kadın erkek her Müslümana ilim öğrenmeyi farz kıldığını belirterek, ilmin kişinin kendini bilmesini, Rabb'ini tanımasını ve yaratılış gayesini idrak etmesini sağladığını ifade etti. İlimin yalnızca meslek, kariyer veya dünya kazancı amacıyla yapılacak bir yarış olmadığını vurguladı.

"Resul-i Ekrem'i rehber edinen her öğretmen, eğitim ve öğretim için harcadığı zamanı bir ibadet şuuruyla değerlendirmeli, öğrencilerini, Allah'ın bir emaneti olarak görmelidir."

Peygamberin öğretmenlik ve ilme dair örnekliği

Erbaş, Peygamber Efendimiz'in "Ben, ancak bir öğretmen olarak gönderildim" buyruğunu hatırlatarak, Mekke'de Darulerkam'ı bir ilim mektebine, Medine'nin ilk günlerinde ise Mescid-i Nebi'yi bir hikmet yuvasına dönüştürdüğünü kaydetti.

Erbaş, Peygamberimizin şu ifadelerini aktardı: "Ya öğreten ol, ya öğrenen ol, ya dinleyen ol ya da ilmi destekleyen ol. Beşincisi olma, helak olursun" ve "Kim ilim için yola çıkarsa Allah ona cennete giden yolu kolaylaştırır". Bu sözlerle ilim talebeleri ve muallimlerin cennetle müjdelendiğini belirtti.

Erbaş, öğretmenlerin öğrencilerine önce Allah'a ve Resulü'ne imanı öğretmesi, ardından adalet, merhamet, güzel ahlak, helal-haram bilinci gibi değerlerle onları iyi insan ve güzel Müslüman olma yoluna sevk etmesi gerektiğini vurguladı.

Bilim dalları da dini ilim çerçevesinde

Her branştan öğretmenin öğrencisine önce güzel ahlakı öğretmesi gerektiğini söyleyen Erbaş, tarih, matematik, coğrafya, astronomi, fizik ve kimyanın da dini ilim kapsamında değerlendirilebileceğini ve temelinin Kur'an-ı Kerim'e, Allah'ın yaratmasına dayandığını belirtti. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de 700 kadar bilimsel ayet olduğunu ve bunların tefekkür edilmesi gerektiğini aktardı.

Ahlaki eğitim ve çocukların korunması

Erbaş, çocukları Allah'ın emrine ve Peygamber'in yüce ahlakına göre eğitememenin bugünkü problemlerin temelini oluşturduğunu ifade etti. Bugünün çocuklarının bazılarını bağımlılık, sanal kumar, sapkın fikirler, akran zorbalığı ve moda-özenti nedeniyle kaybettiğimizi söyledi.

Hazreti Muhammed'in "Hiçbir anne baba, çocuğuna güzel terbiyeden daha kıymetli bir bağışta bulunmamıştır." uyarısını anımsatan Erbaş, okulun aileden sonra eğitim ve öğretimdeki en önemli ayak olduğunu, ailede ve okulda kazandırılamayan sevgi, saygı ve tahammülün sokakta öfke ve şiddete dönüştüğünü vurguladı.

Erbaş, ebeveynlere, okul ve topluma seslenerek: "Onlara iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan ayırmanın yollarını öğretelim. Çocuklarımızın değerlerimize bağlı birer insan olarak yetişmeleri için aile, okul ve toplum el birliğiyle sorumluluklarımızı yerine getirelim. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini büyük bir fırsat bilelim." dedi.

Uygulama çağrısı ve yeni eğitim yılı temennisi

Erbaş, ahlaki ilkelerin hem teorik hem pratik olarak çocuklara kazandırılmasını, Peygamber Efendimizin doğumunun 1500. yılı münasebetiyle okullarda "Peygamberimizin Hayatı" ve "Kur'an-ı Kerim" derslerinin daha çok öğrencinin severek, muhabbet ve heyecanla seçilmesini sağlamanın önemini vurguladı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.