Diyanet Başkanı Ali Erbaş'tan 'Dünya İnsani Yardım Günü' Mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Dünya İnsani Yardım Günü'nde Türkiye Diyanet Vakfı çalışanları ve tüm insani yardım görevlilerine gönülden teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 18:21
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 18:21
Türkiye Diyanet Vakfı çalışanları ve yardım görevlilerine teşekkür

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Dünya İnsani Yardım Günü" vesilesiyle NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, insani yardım çalışmalarına destek verenlere şükranını iletti.

Erbaş paylaşımında, mensubu olmaktan iftihar ettiğimiz köklü medeniyetin mirasıyla zulme uğrayan ve yardım bekleyenlere aziz milletimizin yardım elini uzattığını vurguladı.

Erbaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Mensubu olmakla iftihar ettiğimiz köklü medeniyetimizden gelen birikim ve şuurla zulme uğrayan, yardım bekleyen mahzun ve mazlum yüreklere aziz milletimizin yardım elini ulaştıran başta Türkiye Diyanet Vakfımızın fedakar çalışanları olmak üzere, tüm insani yardım görevlilerine gönülden teşekkür ediyorum."

Erbaş sözlerini, "Bu vesileyle Dünya İnsani Yardım Günü'nü tebrik ediyor, iyiliğin egemen olduğu bir dünyanın inşasına katkı sunan herkesi hürmetle selamlıyorum." diyerek tamamladı.

