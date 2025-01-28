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Diyanet Başkanı Erbaş, 'Baba Okulu'na Katılan Babalarla Buluştu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 'Baba Okulu' projesi kapsamında babalar ve çocuklarıyla bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 17:38
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 17:42
Diyanet Başkanı Erbaş, 'Baba Okulu'na Katılan Babalarla Buluştu

Diyanet Başkanı Erbaş, 'Baba Okulu' Projesi Kapsamında Babalarla Bir Araya Geldi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Baba Okulu" projesi çerçevesinde eğitim alan babalar ve çocuklarıyla buluştu. Başkanlıkta gerçekleştirilen bu toplantı, ailelerin ve özellikle babaların bilinçlendirilmesi adına önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Başkan Erbaş’ın Açıklamaları

Toplantıda konuşan Erbaş, "Baba Okulu" ifadesinin sıcak bir anlam taşıdığına dikkat çekti. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanmış olan bu projenin, çocukların babalarıyla daha mutlu bir yaşam sürmelerine katkı sağlamak amacıyla oluşturulduğunu belirtti. Erbaş, "Baba huzurlu olursa aile huzurlu olur, çocuklar da anneler de huzurlu olur." diyerek, babaların bu alandaki önemine vurgu yaptı.

Baba Okulu gibi etkinliklerin genellikle anneler tarafından ilgiyle karşılandığını ancak babaların bu konuda eksik kaldığını belirten Erbaş, aile değerleri ve ilkeleri üzerine çalışmalar yapmaya devam edeceklerini söyledi. Erbaş, "Anneleri, babaları medeniyetimizin değerleriyle tanıştırmak ve aile içindeki mutluluğu artırmak adına önemli projeler geliştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünün "Baba Okulu" projesinden...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünün "Baba Okulu" projesinden yararlanan babalar ve çocuklarıyla Başkanlıkta buluştu. Erbaş, etkinlikte konuşma yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünün "Baba Okulu" projesinden...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünün "Baba Okulu" projesinden yararlanan babalar ve çocuklarıyla Başkanlıkta buluştu. Erbaş, etkinlikte konuşma yaptı.

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