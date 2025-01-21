DOLAR
35,62 -0,13%
EURO
36,94 0,42%
ALTIN
3.118,36 -0,64%
BITCOIN
3.646.282,08 1,39%

Diyanet Başkanı Erbaş, Eğitim Görevlileri İçin Oryantasyon Eğitimi Düzenledi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, eğitimde kaliteli insan kaynağının önemine vurgu yaparak erdemli bireyler yetiştirme hedefini açıkladı.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 11:18
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 11:25
Diyanet Başkanı Erbaş, Eğitim Görevlileri İçin Oryantasyon Eğitimi Düzenledi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Vurgusu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni atanan eğitim görevlileri için düzenlenen "Eğitim Görevlileri Oryantasyon Eğitimi"ne katıldı. Burada yaptığı konuşmada, eğitimin temel hedefinin sahih bilgi olduğuna dikkat çekti.

Eğitimin Amacı ve Nihai Hedefi

Erbaş, "Eğitimin hareket noktası sahih bilgi, amacı erdemli insan yetiştirmek. İlmin ve eğitimin nihai hedefiyse insanın, dünya ve ahiret huzuruna erişmesini sağlamaktır," ifadelerini kullandı.

Diyanet'in Faaliyetleri ve Hizmet Nitelikleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, Türkiye genelinde camilerde, üniversite yurtlarında, cezaevlerinde, hastanelerde, sevgi evlerinde ve gençlik merkezlerinde faaliyet yürüttüğü bilgisini paylaşan Erbaş, milletin her ferdine ulaşmaya çalıştıklarını belirtti. Ayrıca, kurumun kalitesi ve hizmet alanlarının sürekli genişlediğine vurgu yaptı.

Donanımlı İnsan Kaynağının Önemi

Erbaş, nitelikli, donanımlı ve liyakatli insan kaynağına sahip olmanın, tüm bu hizmetlerin en ideal şekilde yerine getirilmesi için gerekli olduğuna dikkat çekti. Bunun için de Başkanlığın, Kur'an-ı Kerim ve sünneti seniyye'den hareketle pek çok alanda hizmet içi eğitimler düzenlediğini ifade etti.

Bilginin Hayatla Buluşturulması

Eğitim görevlilerinin öğrendikleri bilgileri kendi hayatlarıyla buluşturmalarının önemine işaret eden Erbaş, "Hayata, ahlaka, insanlık için faydaya dönüşmeyen bilgi, sahibinin omuzlarında anlamsız yükten başka bir şey değildir" dedi.

Bu bağlamda, eğitimin hareket noktası sahih bilgi, amacı ise erdemli insan yetiştirmek olduğunu bir kez daha hatırlatarak, bu hedefe ulaşmanın önemini vurguladı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni atanan eğitim görevlileri için Diyanet Akademisi...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni atanan eğitim görevlileri için Diyanet Akademisi Başkanlığınca düzenlenen "Eğitim Görevlileri Oryantasyon Eğitimi"ne katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni atanan eğitim görevlileri için Diyanet Akademisi...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni atanan eğitim görevlileri için Diyanet Akademisi Başkanlığınca düzenlenen "Eğitim Görevlileri Oryantasyon Eğitimi"ne katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Kredi Kartı Kullanıcılarına Yeni Düzenleme: Limitler Sıfırlanabilir!

WhatsApp'tan Dev Güncelleme: Android ve iOS Kullanıcıları İçin Yepyeni Özellikler!

2025'te Emeklilere Ücretsiz Kaplıca Müjdesi!

Ailelere 545.000 TL Destek: Faizsiz Kredi ve Çocuk Yardımları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yeni Zelandalılar, Trump'ın Atomun Parçalanmasıyla İlgili İfadelerine Tepki Gösterdi
2
Yapay Zeka Projesi ile 10 Ülkeden Öğrenciler Bir Araya Geldi
3
Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Zanlı Tutuklandı
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartalkaya Otel Yangını Hakkında Bilgi Aldı
5
Trump, Kuzey Kore'yi Nükleer Güç Olarak Tanımladı
6
Karadeniz'de 128 Köy Yolu İçin Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor

Bakan Kurum 2025'te Kira Desteklerini Arttırdı: 8.000 TL'ye Kadar Çıkıyor!

Kredi Kartı Kullanıcılarına Yeni Düzenleme: Limitler Sıfırlanabilir!

WhatsApp'tan Dev Güncelleme: Android ve iOS Kullanıcıları İçin Yepyeni Özellikler!

2025'te Emeklilere Ücretsiz Kaplıca Müjdesi!

Ev Hanımlarına 15.000 TL Aylık Destek! Gençlere de İş İmkanı

PTT’den doğalgaz desteği! 2025 başvuruları başladı giden kazanıyor

Emekli Maaş Artışı ve Ödeme Tarihleri Açıklandı

Kızılay'dan Kış Desteği: 500 Bin Aileye Ulaşılacak!

Ziraat Bankası'ndan Yeni Konut Kredisi Kampanyası: 1 Milyon TL 120 Ay Vadede

17 Milyon Emekliye 1.158 TL Artış Müjdesi: Zamlı Maaşlar Açıklandı

Ailelere 545.000 TL Destek: Faizsiz Kredi ve Çocuk Yardımları

Evde Çalışanlara Müjde: '10 Gün Kuralı' ile Emeklilik Artık Daha Yakın!