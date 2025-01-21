Diyanet Başkanı Erbaş, Eğitim Görevlileri İçin Oryantasyon Eğitimi Düzenledi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Vurgusu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni atanan eğitim görevlileri için düzenlenen "Eğitim Görevlileri Oryantasyon Eğitimi"ne katıldı. Burada yaptığı konuşmada, eğitimin temel hedefinin sahih bilgi olduğuna dikkat çekti.

Eğitimin Amacı ve Nihai Hedefi

Erbaş, "Eğitimin hareket noktası sahih bilgi, amacı erdemli insan yetiştirmek. İlmin ve eğitimin nihai hedefiyse insanın, dünya ve ahiret huzuruna erişmesini sağlamaktır," ifadelerini kullandı.

Diyanet'in Faaliyetleri ve Hizmet Nitelikleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, Türkiye genelinde camilerde, üniversite yurtlarında, cezaevlerinde, hastanelerde, sevgi evlerinde ve gençlik merkezlerinde faaliyet yürüttüğü bilgisini paylaşan Erbaş, milletin her ferdine ulaşmaya çalıştıklarını belirtti. Ayrıca, kurumun kalitesi ve hizmet alanlarının sürekli genişlediğine vurgu yaptı.

Donanımlı İnsan Kaynağının Önemi

Erbaş, nitelikli, donanımlı ve liyakatli insan kaynağına sahip olmanın, tüm bu hizmetlerin en ideal şekilde yerine getirilmesi için gerekli olduğuna dikkat çekti. Bunun için de Başkanlığın, Kur'an-ı Kerim ve sünneti seniyye'den hareketle pek çok alanda hizmet içi eğitimler düzenlediğini ifade etti.

Bilginin Hayatla Buluşturulması

Eğitim görevlilerinin öğrendikleri bilgileri kendi hayatlarıyla buluşturmalarının önemine işaret eden Erbaş, "Hayata, ahlaka, insanlık için faydaya dönüşmeyen bilgi, sahibinin omuzlarında anlamsız yükten başka bir şey değildir" dedi.

Bu bağlamda, eğitimin hareket noktası sahih bilgi, amacı ise erdemli insan yetiştirmek olduğunu bir kez daha hatırlatarak, bu hedefe ulaşmanın önemini vurguladı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni atanan eğitim görevlileri için Diyanet Akademisi Başkanlığınca düzenlenen "Eğitim Görevlileri Oryantasyon Eğitimi"ne katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni atanan eğitim görevlileri için Diyanet Akademisi Başkanlığınca düzenlenen "Eğitim Görevlileri Oryantasyon Eğitimi"ne katıldı.