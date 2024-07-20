Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş seslendi: Aile başına düşen çocuk sayısı azalıyor

Akçakoca’da Cuma namazını Düzce Valisi Selçuk Aslan ile kulan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye’de evlenme yaşının düştüğüne dikkat çekti. Ziyaretleri kapsamında Selçuk Aslan ile bir araya gelmesinin ardından cemaate seslenen Erbaş, evlenme yaşının 25-30 yaş aralığına yükseldiğini ve aile başına düşen çocuk sayısının azaldığını vurguladı. Bu nedenle de kız ve oğlanların bir an önce evlenmeye teşvik edilmesi gerektiğini savundu.



Camide aşure dağıtan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Allah’ın koyduğu ölçüt ve ilkelere uyulmasının bir zorunluluk olduğunu ifade etti. Her insanın mahremiyeti olduğunu söyleyerek örtünmeye değinen Erbaş, kız ve oğlanların evlenmeye teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı. Aile başına düşen çocuk sayısının azaldığını kaydeden Erbaş, şu ifadeleri kullandı:

“Evlilik yaşı gittikçe yukarılara çıkıyor, 25'lere 30'lara çıkıyor. Bu konuda gençlerimizi uyaralım.”