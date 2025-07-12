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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bosna'da Şehit Selami Yurdan'ın Kabrini Ziyaret Etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bosna'da 1992'de şehit olan Selami Yurdan'ın kabrini ziyaret ederek dua etti.

Yayın Tarihi: 12.07.2025 12:48
Güncelleme Tarihi: 12.07.2025 12:48
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bosna'da Şehit Selami Yurdan'ın Kabrini Ziyaret Etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye'den Bosna Hersek'e giderek 22 Ağustos 1992'de şehit olan Selami Yurdan'ın kabrini ziyaret etti.

Diyanet'ten yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Bosna Hersek'in Travnik şehrinde bulunan Yurdan'ın kabrinin başında Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.

Erbaş, eski öğrencisi Yurdan'ın şehitlik mertebesine yükseldiğine dikkat çekerek, "Sevgili öğrencim, aziz şehidim, Bosna Savaşı başlayınca 'Ben Bosnalı kardeşlerimiz için mücahedeye gidiyorum' demiş, ısmarlaşmış, helalleşmiş gitmiştin. Mücahedeni yaptın ve şehitlik şerbetini içtin. Mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye'den Bosna Hersek'e giderek 22 Ağustos 1992'de şehit olan...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye'den Bosna Hersek'e giderek 22 Ağustos 1992'de şehit olan Selami Yurdan'ın kabrini ziyaret etti. Erbaş, Bosna Hersek'in Travnik şehrinde bulunan Yurdan'ın kabrinin başında Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye'den Bosna Hersek'e giderek 22 Ağustos 1992'de şehit olan...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye'den Bosna Hersek'e giderek 22 Ağustos 1992'de şehit olan Selami Yurdan'ın kabrini ziyaret etti. Erbaş, Bosna Hersek'in Travnik şehrinde bulunan Yurdan'ın kabrinin başında Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.

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