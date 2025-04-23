Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Çanakkale'de İlim Hikmet ve Sanat Merkezi'ni Açtı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Çanakkale'de 18 Mart Hatime Ana Ulu Camisi yerleşkesinde yer alan Müftülük bünyesindeki İlim Hikmet ve Sanat Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Açılışta Çanakkale Ruhu Vurgusu

Erbaş, açılışta yaptığı konuşmada, Çanakkale ruhunun sadece bu topraklarla sınırlı kalmadığını, Anadolu'nun pek çok coğrafyasında yaşatıldığını belirtti. Mehmet Akif Ersoy'un "Çanakkale Şehitlerine" adlı eserini yazarken Medine yollarında olduğunu hatırlatan Erbaş, "Bakü'den Batum'a, Balkanlar'dan Yemen'e, Şam'dan Bağdat'tan Çanakkale'ye gelen binlerce şehidimizin ruhları şad olsun" dedi.

Şehitlere Dua ve Minnet

Erbaş, şehitlere dualar ettiklerini dile getirerek, "18 Mart Deniz Savaşları Zaferi, hemen ardından gelen kara savaşlarının zaferleriyle birlikte tarihimize damga vurmuştur. Bugünler, bu zaferlerin anıldığı önemli günlerdir" ifadelerini kullandı. Ayrıca, 5 yıl sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunu ve milletin ayakta kalma mücadelesini vurguladı.

Hikmet Arayışı ve Camilerin Önemi

Camilerin şehirlerin kalbi olduğuna dikkat çeken Erbaş, "Burası sadece bir ibadet yeri değil, aynı zamanda bir ilim, irfan ve hikmet merkezi olacaktır. Hikmet arayışında olan herkese kapımız açıktır" dedi.

Erbaş, "Bizim medeniyetimiz kitap medeniyetidir. Kütüphane medeniyetidir. Hikmet peşinde koşanların müjdelendiği bir inançla, gençlerimizle buluşmayı umuyoruz. Burada, 1325 gençlik merkezimiz ile birlikte ülke genelinde hizmet vermeye devam ediyoruz" diye ekledi.

Açılış Törenine Yoğun Katılım

Kurdele kesiminin ardından merkezin açılışı gerçekleştirildi. Erbaş, merkezin içinde kütüphanede kitap okuyan öğrencilerle de bir araya gelerek sohbet etti. Açılış törenine Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu ve diğer davetliler katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sağ 3), Çanakkale'de 18 Mart Hatime Ana Ulu Camisi yerleşkesinde bulunan Müftülük bünyesindeki İlim Hikmet ve Sanat Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sağ 3), Çanakkale'de 18 Mart Hatime Ana Ulu Camisi yerleşkesinde bulunan Müftülük bünyesindeki İlim Hikmet ve Sanat Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.