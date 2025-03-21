Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, CİMER Davetini Kırmadı!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden gelen bir davete olumlu yanıt vererek, Yenimahalle Huzur Camisi'nde teravih namazını kıldırdı. Camiye gelen Yasin Erciyas adlı vatandaşın daveti üzerine gerçekleşen bu anlamlı buluşma, camide yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Ramazan ayının son 10 gününe girdiğini belirtti. Konuşmasında, "Evveli rahmet, ortası mağfiret günlerini hep birlikte idrak ettik. Cenabıhak hepimizi rahmetine ve mağfiretine ulaşan kullarından eylesin. Şimdi ebedi azaptan kurtuluş günleri olan son günleri yaşıyoruz," ifadelerini kullandı.

Erbaş, Allah'ın mukaddes günlerinin insanlara kurtuluş vesilesi olduğunu vurgulayarak, "Bizim namaza, oruca, zekata, hacca, hayır hasenata ihtiyacımız var. Şu aldığımız nefesin, güneşin, yağmurun, gün ışığının, yediğimiz, içtiğimiz nimetlerin şükrünü eda etmek için Rabbimize ibadet ediyoruz," dedi.

İhtiyaç sahiplerine yardım edilmesi gerektiğine de değinen Erbaş, "Gazze'yi, Filistin'i unutmayalım. Rahat bir ortamda iftar yaparken, orada zalim siyonistlerin bombaları altında can veren kardeşlerimize dua edelim," çağrısında bulundu. Aynı zamanda, toplumun birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi gerektiğini hatırlatarak "Bugün ne geliyor elimizden? Yardım göndermek, zalimleri boykot etmek, zalimleri destekleyenlerin ürünlerini boykot etmek. Hiç olmazsa bunu yapalım, mümince duruşumuzu gösterelim." dedi.

Namaz sonrası Yasin Erciyas ile bir araya gelen Erbaş, hatıra fotoğrafı çektirdi. Erciyas, başkanın davetini kabul etmesinden dolayı teşekkür ederek, "Allah razı olsun," dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bir vatandaşın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden yaptığı davet üzerine Yenimahalle Huzur Camisi'nde teravih namazı kıldırdı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bir vatandaşın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden yaptığı davet üzerine Yenimahalle Huzur Camisi'nde teravih namazı kıldırdı.