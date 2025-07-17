Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Fransa'dan Gelen Öğrencilerle Buluştu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fransa'dan gelen öğrencileri kabul ederek önemli bir etkinliğe imza attı.

Diyanetten yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Başkanlık tarafından yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının 11-16 yaş aralığındaki çocuklarına yönelik düzenlenen "Bir Yaz Bin Anı" projesi kapsamında Fransa'dan Ankara'ya gelen öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerle sohbet eden Erbaş, "Gençler bizim başımızın tacı. Her zaman öncelediğimiz, faaliyetlerimizde, çalışmalarımızda birlikte olmaktan en çok mutlu olduğumuz siz gençlerimizsiniz." ifadelerini kullandı.

Allah'ın insana nasip ettiği en büyük nimetin Müslümanlık olduğunu belirten Erbaş, "Çok şükür Müslümanız. Bu bizim için en büyük nimet. İslam yeryüzüne gönderilen en büyük nimettir, bu nimetin kıymetini iyi bilmemiz lazım. Bu yaşlarda dinimizi, doğru bilgilerden, doğru kaynaklardan iyi öğrenmeye çalışalım." değerlendirmesinde bulundu.

İslam'ın sevgi medeniyet dini olduğunu vurgulayan Erbaş, "Birbirimize saygı göstermemiz lazım. Sadakat çok önemli. Bu da güven demektir. Herkes birbirine güvenecek. Güvenimizi ortadan kaldıracak hareketlerden uzak durmamız lazım. Peygamberimiz 'Güvenilen Muhammed' ismini taşıyordu. İşte Peygamber Efendimiz ümmetinin de böyle olmasını istiyor. Biz bu değerlerimizi bu yaşlarda alışmalıyız, alışkanlık edinmeliyiz." dedi.

Erbaş, ziyaretin ardından öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fransa'dan gelen öğrencileri kabul etti. Diyanetten yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Başkanlık tarafından yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının 11-16 yaş aralığındaki çocuklarına yönelik düzenlenen "Bir Yaz Bin Anı" projesi kapsamında Fransa'dan Ankara'ya gelen öğrencilerle buluştu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fransa'dan gelen öğrencileri kabul etti. Diyanetten yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Başkanlık tarafından yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının 11-16 yaş aralığındaki çocuklarına yönelik düzenlenen "Bir Yaz Bin Anı" projesi kapsamında Fransa'dan Ankara'ya gelen öğrencilerle buluştu.