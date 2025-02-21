Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Hafızların Şiir Yarışmasında Konuştu: 'Kur'an'ın Ulaşmadığı Yer Yok'

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hafızlar sayesinde Kur'an'ın yeryüzünde ulaşmadığı yer olmadığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 18:13
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 18:28
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Hafızların Şiir Yarışmasında Konuştu: 'Kur'an'ın Ulaşmadığı Yer Yok'

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Şiir Yarışmasında Hafızların Önemi Üzerine Konuştu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu’nda düzenlenen “Hafızların Dilinden Şairlerin Kelamı Şiir Yarışması”nın finaline katıldı. Burada, hafızların önemine dikkat çekerek, "Hafızlar sayesinde yeryüzünde Kur'an-ı Kerim'in ulaşmadığı yer yok" dedi.

Kur'an'ı Ezberleme ve İnsana Kazandırdıkları

Erbaş, Kur'an-ı Kerim'i ezberlemenin büyük bir lütuf olduğunu belirtirken, bu sürecin insan hayatına kattığı değerleri vurguladı. "Kur'an-ı Kerim'i zihnine, gönlüne, kalbine yerleştiren bir insan için her şey kolaylaşır" ifadelerini kullandı.

Hafızlığın en önemli amacının, Allah'ın kelamını muhafaza etmek olduğunu söyleyen Erbaş, vurgusunu şu ayet ile pekiştirdi: "Şüphesiz Kur'an'ı biz indirdik, O'nun muhafızı biziz". Bu bağlamda, hafızların ve Kur'an'ı yazanların bu ayetin kapsamı içerisinde yer aldığına dikkat çekti.

Yarışmanın Kazananları ve Ödüller

Finalde, İsmail Hamza Karakaya birinci, Mithat Derman Demirbaş ikinci ve Fikret Pekgöz üçüncü oldu. Törende, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Ankara Müftüsü Hasan Çınar, dereceye giren hafızlara ödüllerini takdim etti.

Erbaş ayrıca, ezberlemenin kolaylığından bahsederek, yıllar önce katıldığı bir yarışmada Necip Fazıl Kısakürek'in "Zindandan Mehmed'e Mektup" adlı eserini seslendirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara Müftülüğünce Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu'nda...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara Müftülüğünce Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu'nda düzenlenen "Hafızların Dilinden Şairlerin Kelamı Şiir Yarışması"nın finaline katılarak konuşma yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara Müftülüğünce Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu'nda...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara Müftülüğünce Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu'nda düzenlenen "Hafızların Dilinden Şairlerin Kelamı Şiir Yarışması"nın finaline katılarak konuşma yaptı.

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