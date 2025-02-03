Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Hutbe Hizmetleri Çalıştayı'nda Konuştu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Sadece cuma günleri, sadece bayram günleri değil, diğer zamanlarda da insanlara ulaşabilmek için en önemli yol hitabet." dedi.

Erbaş, Hutbe Hizmetleri Çalıştayı açılış programında gerçekleştirdiği konuşmada, hutbelerin sadece yurt içinde değil, yurtdışında da milyonlarca insana ulaşmanın en önemli aracı olduğunu ifade etti.

Türkiye'de 22 milyon kişinin cuma hutbesi dinlediğini belirten Erbaş, Diyanet TV ve Diyanet Radyo gibi platformlar aracılığıyla evlerinde hutbe bekleyen binlerce ev hanımının bulunduğunu dile getirdi. Erbaş, "Bu kadar önemli bir iletişim vasıtası, topluma dokunma vasıtası olan hutbeyle ilgili yapmış olduğumuz çalıştayın çok önemli olduğunu düşünüyorum." diye ekledi.

Erbaş, DİB Teşkilat Kanunu'nun ilk maddelerine atıfta bulunarak, toplumu din konusunda aydınlatma görevlerinin yanı sıra inanç, ibadet, ahlak ve muamelat konularında doğru bilgileri aktarma yükümlülüklerine de dikkat çekti. Aynı zamanda Kur'an'ın da bu konuda kendilerine görevler yüklediğini vurguladı.

Ayete değinen Erbaş, "İçinizden hayra çağıran, iyiliği emreden, kötülükten men eden bir ümmet bulunsun." diyerek, insanları hayra çağırmanın ve iyiliği teşvik etmenin en etkili yolunun hutbe olduğunu ifade etti.

Erbaş, Veda Hutbesi'nin evrensel bir beyanname olduğunu belirterek, bunun hakların ve özgürlüklerin vurgulandığı bir metin olduğunu kaydetti. "Arafat'ta 100 binin üzerindeki insana, o günün şartlarında Allah resulü, efendimizin dile getirdiği hususlar esasında bizim için bir örnek." şeklinde konuştu.

Dünyanın dört bir yanında hutbelerin her hafta milyonlarca insana ulaştığını dile getiren Erbaş, "Diyelim ki, bir Türk vatandaşı gitmiş olduğu camide hutbeyi Japoncaya veya İngilizceye çevirip internet ortamına yüklediğini söylüyor. Bu tür geri dönüşler aldığımızda sorumluluğumuzun ne kadar büyük olduğunu anlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Programa katılan Din Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Şaban Kondi de hutbelerin hazırlanması ve camilerde okutulması sürecindeki hassasiyetlerine vurgu yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Diyanet Akademisi'nde gerçekleştirilen Hutbe Hizmetleri Çalıştayı açılış programında konuşma yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Diyanet Akademisi'nde gerçekleştirilen Hutbe Hizmetleri Çalıştayı açılış programında konuşma yaptı.