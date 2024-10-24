Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kötülüğe Karşı İyilik Mücadelesini Vurguladı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan İyilik Çalıştayı Açıklamaları

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İyilik Çalıştayı'nda önemli değerlendirmelerde bulundu. Erbaş, Gazze ve Filistin'deki durumu işaret ederek, "Burada yapılan zulümlerden dolayı kötülüğü yaygınlaştıranların üzülmediğini zannetmeyin. Onlar ibadet niyetiyle hareket ediyorlar" dedi.

Kötülüğü Ortadan Kaldırmak İçin Daha Fazla Mücadele

Erbaş, konuşmasında şunları kaydetti:

"İslam alemi olarak bu kötülüğü ortadan kaldırmak için onlardan daha fazla çalışmamız lazım."

"Bu inancın batıl olduğunu herkese anlatmalıyız. Gençlerimize ve çocuklarımıza doğru bilgileri vermeliyiz."

Diyanet ve TDV'nın İyilik Mücadelesi

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV)'nın global ölçekte iyiliği yaymak için mücadele verdiğini belirtti. "Din, dil, ırk, mezhep ayrımı gözetmeksizin dünyanın ihtiyaç duyulan her yerine elimizi uzatmaya gayret ediyoruz." dedi.

Erbaş, ayrıca sosyal yardımlardan eğitime, cami inşaatlarından ruhları ihya etmeye kadar birçok alanda aralıksız olarak hayır çalışmaları yürüttüklerini vurguladı. "Müslüman azınlıkların, yoksulların ve çaresizlerin umudu olmaya gayret ediyoruz." dedi.

İyilik Haftası Kutlamaları

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı, TDV ve Diyanet Akademisi'nin mart ayında yeni bir yapılanmaya gittiğini belirtirken, 13-20 Mart tarihleri arasında İyilik Haftası kutlamayı planladıklarını kaydetti.

İyilik Çalıştayı'na Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi ve Diyanet Akademisi Başkanı Enver Osman Kaan gibi isimler de katıldı.