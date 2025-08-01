Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kudüs ve Filistin Davası İçin Gençlerle Bir Araya Geldi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye İzcilik Federasyonu ve Dünya İzcilik Vakfı tarafından İstanbul'da düzenlenen "Kudüs ve Filistin Davasını Destekleme Kampı"nı ziyaret etti.

Beykoz İzcilik Kamp ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleşen ziyarette konuşan Erbaş, İslamiyet'in insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için gönderildiğini belirtti. Filistin'deki soykırıma ve Gazze'deki katliama "dur" demek amacıyla dünyanın dört bir yanından gençlerin bir araya geldiğine dikkat çekti.

Erbaş, "Gazze'deki kardeşlerimizin yanında yer aldığınızı, hiç olmazsa birlik ve beraberlik içerisinde dünyaya seslenmek ve duruşunuzu göstermek için buradasınız." şeklinde konuştu.

Selahattin Eyyubi'nin Kudüs'ü işgalden kurtardığını hatırlatan Erbaş, 1948'den bu yana süregelen siyonist işgalin, geçmişteki haçlı işgali kadar uzun sürmemesi gerektiğine inandığını vurguladı. Tüm Müslümanların güçlerini birleştirmesi gerektiğini belirtti:

"Eğer siz bir arada durursanız, İslam alemi güçlerini birleştirirse, Kudüs'teki ve Gazze'deki bu işgal geçmiş haçlı işgali kadar sürmeyecek, inşallah."

Erbaş, İslamiyet'te din, inanç, ırk ve kültür ayrımı gözetilmeksizin mazlumların yanında olunması gerektiğini dile getirdi:

"Buradan bütün insanlığa sesleniyorum. Eğer Filistinliler ve Gazze'deki mazlumlara 'Müslümandır' diye uzak durursanız, bu sizin insanlığınıza yakışmaz. Nerede mazlum varsa, bütün insanlık olarak o mazlumların yanında yer almalıyız. Bu, dünya barışı ve zulmün ortadan kalkması için gereklidir."

Konuşmasının ardından Erbaş, kampta kurulan Kudüs Bilinç İstasyonu ve Kudüs Oyun İstasyonu'nu ziyaret ederek izcilerden bilgi aldı. Ayrıca, 12 farklı ülkeden 500'den fazla izcinin katıldığı kampta, katılımcılar kendi kültürlerini ve mutfaklarını tanıtan stantlar oluşturdu. Ziyaret sırasında Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Subaşı da Erbaş’a eşlik etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye İzcilik Federasyonu ile Dünya İzcilik Vakfı tarafından İstanbul'da düzenlenen "Kudüs ve Filistin Davasını Destekleme Kampı"nı ziyaret etti. Erbaş, Beykoz İzcilik Kamp ve Eğitim Merkezi'nde düzenlenen kampa gerçekleştirdiği ziyarette konuşma yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye İzcilik Federasyonu ile Dünya İzcilik Vakfı tarafından İstanbul'da düzenlenen "Kudüs ve Filistin Davasını Destekleme Kampı"nı ziyaret etti. Erbaş, Beykoz İzcilik Kamp ve Eğitim Merkezi'nde düzenlenen kampa gerçekleştirdiği ziyarette konuşma yaptı.