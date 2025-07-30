Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Kur'an'a Olan İhtiyaç Giderek Artıyor"

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın Vurguları

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "1500. Mevlid-i Nebi Yılı STK Temsilcileri İstişare Toplantısı"'nda yaptığı konuşmada, Kur'an-ı Kerim'in insanlık için taşıdığı önemi bir kez daha vurguladı. Erbaş, "Kur'an-ı Kerim'in ilkelerine, insanlığı karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için ihtiva ettiği mesajlara, o gün insanlık ne kadar muhtaçsa, bugün ondan daha fazla muhtaç. Kıyamete kadar da bu ihtiyaç devam edecek." dedi.

Etkinlikler ve Mesajlar

Erbaş, Diyanet Akademisi Başkanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, Hz. Muhammed'in alemlere rahmet olarak gönderilişinin 1500. yıl dönümünde çeşitli etkinliklerin düzenleneceğini belirtti. "Rabb'im hayırlı, mübarek eylesin. Şimdiden en güzel şekilde anlamayı, anlatmayı, idrak etmeyi, onun insanlığa kazandırdığı değerleri, insanlığa ulaştırmayı yurt içinde ve dışında her vesileyle bunu gerçekleştirmeyi Rabb'im bizlere nasip eylesin." ifadesini kullandı.

Hz. Muhammed’in Evrenselliği

Erbaş ayrıca, insanlığın Hz. Muhammed'in kazandırdığı değerlere geçmiş asırlara göre daha çok ihtiyaç duyduğunu ifade ederek, bunun Peygamber Efendimizin evrenselliğinin önemini ortaya koyduğunu belirtti. O konuşmasında, "Cenabıhakk'ın, Peygamber Efendimize nasip etmiş olduğu en büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim'dir." dedi.

Toplantıya Katılanlar

Toplantıya, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları İbrahim Hilmi Karslı, Burhan İşliyen, Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut, Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Nezir Gül ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet Akademisi Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen "1500. Mevlid-i Nebi Yılı STK Temsilcileri İstişare ve Müzakere Toplantısı"na katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet Akademisi Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen "1500. Mevlid-i Nebi Yılı STK Temsilcileri İstişare ve Müzakere Toplantısı"na katıldı.