Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Filistin'e destek çağrısı: "Boykota devam edelim!"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınayarak, mazlumlara destek çağrısında bulundu. Erbaş, Türkiye'nin ve Müslümanların İsrail'in zulmüne karşı boykot çağrısını sürdürmesi gerektiğini belirtti.

Ramazanın Anlamı ve Orucun Önemi Üzerine Konuşma

Prof. Dr. Ali Erbaş, Ramazan'ın sadece açlık ve susuzlukla değil, aynı zamanda manevi bir derinlikle yaşanması gerektiğini vurguladı. Orucun insanı değerlerine odaklanmaya ve kötü düşüncelerden uzak durmaya yönlendiren bir ibadet olduğunu ifade etti.

Mazlumlara Destek ve Müslüman Dayanışması

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını hatırlatan Erbaş, Müslümanların birlik içinde olması gerektiğini vurguladı. Mazlumların yanında olmanın önemine işaret eden Erbaş, İslam coğrafyasındaki zulme karşı ses çıkarmanın ve boykot çağrısının devam etmesi gerektiğini belirtti.