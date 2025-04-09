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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Hac Hazırlıkları ve İbadet Kolaylığı Vurgusu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hac hazırlıkları ve ibadetlerin kolaylaşması için tüm tedbirlerin alındığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 09.04.2025 15:46
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 15:46
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Hac Hazırlıkları ve İbadet Kolaylığı Vurgusu

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Hac Yolculuğunun Kolaylaştırılacağını Açıkladı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "İl Müftüleri Toplantısı"nda yaptığı konuşmada hac yolculuğunun, hac ahkamına ve usulüne uygun şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirlerin alındığını duyurdu.

Diyanet'ten yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen çevrim içi toplantıda, hac hazırlıkları ve hacı adaylarının eğitimine yönelik detayları paylaştı.

Hac Yolculuğunu Kolaylaştırmak İbadettir

Başkan Erbaş, hac yolculuğunun zorluklarını hatırlatarak, "Allah'a misafir olanların yükünü hafifletmek ve bu yolculuğu kolaylaştırmak da bir ibadettir," dedi. Müslümanların, asrısaadetten bugüne hacılara yönelik yol güvenliği, sağlık hizmetleri, iaşe ve barınma gibi konularda ilgili tedbirleri aldığını ifade etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı Örnek Teşkilat Konumunda

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hac organizasyonu konusundaki başarısına dikkat çekerek, "En Disiplinli Hac Organizasyonu" ve "Hacılarına En Fazla Hizmet Çeşitliliği Sunan Hac Organizasyonu" ödüllerini 2023 ve 2024 yıllarında kazandıklarını hatırlattı.

Rahat ve Huzurlu İbadet İçin Çalışmalar Sürüyor

Başkan, yıllar geçtikçe kendilerini yenileyerek daha iyi hizmet sunduklarını belirtti. Bu yıl on binlerce vatandaşı en güzel şekilde Beytullah, Arafat ve Ravza ile buluşturma çabası içinde olduklarını ifade etti.

Hac İbadeti Bir Eğitim Süreci

Erbaş, hac ibadetinin İslam'ın temel değerlerini öğreten bir mektep olarak nitelendirerek, hac yolculuğunu Müslümanların inanç, ibadet, ahlak ve değerler ekseninde geliştiği bir eğitim süreci olarak değerlendirdiklerini vurguladı.

2025 Hac Hazırlıkları Başlıyor

Ali Erbaş, 2025 yılı haccı için hacı adaylarına yönelik Hac Hazırlık Kursları düzenleneceğini duyurdu. Kafileler oluşturulduktan sonra tanışma ve bilgilendirme toplantıları gerçekleştirileceğini açıkladı. Ayrıca, Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmek isteyen hac yolcuları için de kursların düzenleneceği belirtildi.

Toplantıda, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan da yer aldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hac...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hac hazırlıkları ve hacı adaylarının eğitimine yönelik çevrim içi düzenlenen "İl Müftüleri Toplantısı"nda konuşma yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hac...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hac hazırlıkları ve hacı adaylarının eğitimine yönelik çevrim içi düzenlenen "İl Müftüleri Toplantısı"nda konuşma yaptı.

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