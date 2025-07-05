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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Şırnak'ta Orman Yangınları için Dua

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Şırnak'ta orman yangınlarının sona ermesi için dua etti.

Yayın Tarihi: 05.07.2025 23:10
Güncelleme Tarihi: 05.07.2025 23:10
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Şırnak'ta Orman Yangınları için Dua

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Şırnak'ta orman yangınlarının sona ermesi amacıyla yatsı namazı sonrası dua etti. Erbaş, etkinliğe Vali Birol Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar ve İl Müftüsü Orhan Örnek ile katıldı.

Ulu Cami'de gerçekleştirilen dua öncesinde bir konuşma yapan Erbaş, "Değerli Şırnaklılar, şu anda ülkemizin farklı bölgelerinde bir süredir devam eden ve ciğerlerimizi yakan orman yangınlarının bir an önce sona ermesi için bu akşam yatsı namazı sonrası tüm camilerimizde dualar edeceğiz. Rabb'im kabul eylesin inşallah." dedi.

Namazını kıldıktan sonra yangınların sona ermesi için dualar eden Erbaş, bölgedeki birlik ve beraberliğin önemine de vurgu yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sağ 4), Şırnak'ta, beraberinde Vali Birol Ekici (sağ 3)...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sağ 4), Şırnak'ta, beraberinde Vali Birol Ekici (sağ 3), Belediye Başkanı Mehmet Yarka, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar ve İl Müftüsü Orhan Örnek ile İsmet Paşa Mahallesi'ndeki Ulu Cami'ye geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sağ 4), Şırnak'ta, beraberinde Vali Birol Ekici (sağ 3)...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sağ 4), Şırnak'ta, beraberinde Vali Birol Ekici (sağ 3), Belediye Başkanı Mehmet Yarka, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar ve İl Müftüsü Orhan Örnek ile İsmet Paşa Mahallesi'ndeki Ulu Cami'ye geldi.

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