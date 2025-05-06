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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Türkiye'nin Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Finalinde Açıklamalarda Bulundu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, uluslararası Kur'an-ı güzel okuma yarışmasında Türkiye'nin dünya birincisi olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 06.05.2025 14:38
Güncelleme Tarihi: 06.05.2025 14:38
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Türkiye'nin Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Finalinde Açıklamalarda Bulundu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda Konuştu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde düzenlenen 'Üniversiteler Arası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Erkekler Türkiye Finali'ne katıldı. Bu yıl, uluslararası alanda gerçekleştirilen Kur'an-ı güzel okuma yarışmalarının 10'uncusunu yaptıklarını belirten Erbaş, Türkiye'nin dünya birincileri arasında birinci olduğunu söyledi.

Kur'an'ın Okunması ve Anlamı Üzerine Vurgular

Erbaş, konuşmasında, Kur'an'la ilgili meselelerin bahsedildiği her yerde rahmet ve bereketin bulunduğunu vurgulayarak, "Allah, Kur'an-ı Kerim'i 'Tertil ile okuyunuz.' buyuruyor." ifadesini kullandı. Bu bağlamda, tertilin en güzel halinin, anlamına vakıf şekilde ve usulüne uygun okumak olduğunu dile getirdi.

Diyanet tarafından Türkiye genelinde hem erkekler hem de kadınlar kategorilerinde düzenlenen yarışmalara dikkat çeken Erbaş, "Kur'an-ı Kerim'i anlamak, yaşamak ve hayatımızı buna göre tanzim etmek, nihai hedefimizdir." şeklinde konuştu. Ayrıca, Kur'an-ı Kerim'i güzel sesle okumanın önemli bir faaliyet olduğunu ifade etti.

Finale Katılan Öğrencilere Tebrik

Erbaş, konuşmasının ardından finale katılmaya hak kazanan öğrencileri tebrik etti. Programa, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad Abu Al-Nasr, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafiz Osman Şahin, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Aycan ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Yükseköğretim Kurulu işbirliğiyle...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Yükseköğretim Kurulu işbirliğiyle Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde düzenlenen "Üniversiteler Arası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Erkekler Türkiye Finali"ne katılarak konuşma yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Yükseköğretim Kurulu işbirliğiyle...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Yükseköğretim Kurulu işbirliğiyle Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde düzenlenen "Üniversiteler Arası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Erkekler Türkiye Finali"ne katılarak konuşma yaptı.

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