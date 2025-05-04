DOLAR
38,54 0%
EURO
43,62 0%
ALTIN
4.016,84 0%
BITCOIN
3.705.598,21 0,22%

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Viyana'da Türk Toplumuyla Bir Araya Geldi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Viyana'da Türk toplumu temsilcileriyle buluşarak iyilik ve eğitim vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 04.05.2025 00:47
Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 00:47
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Viyana'da Türk Toplumuyla Bir Araya Geldi

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Viyana'da Türk Toplumuyla Buluştu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, dünyayı iyiliğin değiştireceğini belirtti. Allah’ın Kur’an-ı Kerim’de, "Müslümanları, iyilik yapan, kötülüğü men eden ve Allah’a iman edenler" olarak tanımladığını vurguladı.

Erbaş, Avusturya’nın başkenti Viyana’da, Avusturya Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliği (ATİB) tarafından düzenlenen programda, vatandaşlarla bir araya geldi. Programa, Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Gürsel Dönmez, Avusturya İslam Cemaati (İGGÖ) Başkanı Ümit Vural ve çok sayıda davetli katıldı.

Program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlarken, Büyükelçi Dönmez, Avusturya’da 61 yılı geride bırakan Türk toplumu için gurbetçi hayatının sona erdiğini ifade etti. Dönmez, salonu dolduran Avrupalı Müslümanlar ve Türkler için, burada doğup büyüyen gençlerin farklı üniversitelerde eğitim aldıklarının altını çizerek, ailelerin eğitime önem vermesi gerektiğini belirtti.

İyilik ve İnsanlığa Hizmet Vurgusu

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Türk toplumunun temsilcileriyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kur’an-ı Kerim’de Müslümanlara hitaben, "Siz insanlar için yaratılmış en hayırlı ümmetsiniz" ifadesini kullanan Erbaş, iyilik yapma konusunun Kur'an'da sıkça ele alındığını belirtti. Diyanet Vakfı'nın logosundaki, "Yeryüzünde iyilik egemen oluncaya kadar" sözünü hatırlattı.

ATİB'in Avusturya’da iyiliği yaymak için çalışmalar yürüttüğüne dikkat çeken Erbaş, dünyayı iyiliğin değiştireceğini ifade etti.

Hazreti Muhammed ve Eğitimin Önemi

Erbaş, burada yetişen gençlerin dini değerlerini bilmesi ve iyiliği öğrenmesinde ATİB gibi kurumların rolüne vurgu yaparak, "Biz iyilik peygamberinin ümmetiyiz. Allah Resulü Efendimizi tanımlamak için pek çok cümle kurabiliriz. Ama o bir iyilik peygamberiydi" dedi.

Ayrıca, Hazreti Muhammed’in daha iyi tanınması için Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 160 bölümden oluşan bir radyo programı hazırladığını ve yakın zamanda 60 bölümlük bir dizi yapacaklarını, maksadının Hazreti Muhammed ve İslam'ı geniş kitlelere ulaştırmak olduğunu aktardı.

Erbaş, eğitimin İslam medeniyetindeki önemine de değinerek, ilk inen ayetin "oku" ile başladığını vurguladı. İslam medeniyetinin ilim ve iyilik medeniyeti olduğunu ifade eden Erbaş, "Ömrümüz boyunca iyilik yapalım, güzellikler sunalım ve kötülüklerden uzak duralım" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Avusturya’nın başkenti Viyana’da Avusturya Türk İslam Kültür ve...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Avusturya’nın başkenti Viyana’da Avusturya Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliği (ATİB) tarafından düzenlenen programda vatandaşlarla bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Avusturya’nın başkenti Viyana’da Avusturya Türk İslam Kültür ve...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Avusturya’nın başkenti Viyana’da Avusturya Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliği (ATİB) tarafından düzenlenen programda vatandaşlarla bir araya geldi.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den 35 İl İçin Konut Müjdesi: 50.000 TL ile Başlayın

Antalya'da Ekmek Fiyatları Düşüşe Geçti: 6 TL'ye İndi

Bucak'ta Ücretsiz Tıraş Hizmeti ile Evde Destek Programı Başlatıldı

SGK'dan Emeklilere Çifte Zam Müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Afyonkarahisar'da Arazi Anlaşmazlığı Kanlı Bitti: 1 Ölü
2
Kırıkkale'de Karbonmonoksit Gazından Üzücü Olay: Çift Hayatını Kaybetti
3
İstanbul'da Gazze'ye Destek Yürüyüşü Gerçekleştirildi
4
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Viyana'da Türk Toplumuyla Bir Araya Geldi
5
Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
6
Azzam el-Ahmed FKÖ İcra Komitesi Genel Sekreteri Oldu
7
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Amasya'da Ziyaretlerde Bulundu

SGK'dan Evlenecek Kızlara 12 Aylık Maaş Desteği

Bolu'da Su Faturalarına Yüzde 50 Fark Desteği: Lüks Konutlar Daha Fazla Ödeyecek

Bucak'ta Ücretsiz Tıraş Hizmeti ile Evde Destek Programı Başlatıldı

Eskişehir'de Ücretsiz Ulaşım Dönemi Başlıyor!

Niğde'den Eğitim Çalışanlarına 90.000 TL'lik Promosyon Müjdesi!

İzmir Gençlik Fabrikası: Lise Mezunları İçin Ücretsiz Eğitim Fırsatı!

TOKİ'den 35 İl İçin Konut Müjdesi: 50.000 TL ile Başlayın

SGK'dan Emeklilere Çifte Zam Müjdesi!

Sağlık Bakanlığı 19.000 Personel Alacak: Müjdeyi Bakan Memişoğlu Verdi

Meteoroloji 16 İle Sarı Alarm Verdi: Kuvvetli Yağış, Fırtına ve Toz Taşınımı Uyarısı

Ankara'da Çiftçilere Tarihi Hibe Desteği!

Antalya'da Ekmek Fiyatları Düşüşe Geçti: 6 TL'ye İndi