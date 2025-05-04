Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Viyana'da Türk Toplumuyla Bir Araya Geldi

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Viyana'da Türk Toplumuyla Buluştu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, dünyayı iyiliğin değiştireceğini belirtti. Allah’ın Kur’an-ı Kerim’de, "Müslümanları, iyilik yapan, kötülüğü men eden ve Allah’a iman edenler" olarak tanımladığını vurguladı.

Erbaş, Avusturya’nın başkenti Viyana’da, Avusturya Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliği (ATİB) tarafından düzenlenen programda, vatandaşlarla bir araya geldi. Programa, Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Gürsel Dönmez, Avusturya İslam Cemaati (İGGÖ) Başkanı Ümit Vural ve çok sayıda davetli katıldı.

Program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlarken, Büyükelçi Dönmez, Avusturya’da 61 yılı geride bırakan Türk toplumu için gurbetçi hayatının sona erdiğini ifade etti. Dönmez, salonu dolduran Avrupalı Müslümanlar ve Türkler için, burada doğup büyüyen gençlerin farklı üniversitelerde eğitim aldıklarının altını çizerek, ailelerin eğitime önem vermesi gerektiğini belirtti.

İyilik ve İnsanlığa Hizmet Vurgusu

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Türk toplumunun temsilcileriyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kur’an-ı Kerim’de Müslümanlara hitaben, "Siz insanlar için yaratılmış en hayırlı ümmetsiniz" ifadesini kullanan Erbaş, iyilik yapma konusunun Kur'an'da sıkça ele alındığını belirtti. Diyanet Vakfı'nın logosundaki, "Yeryüzünde iyilik egemen oluncaya kadar" sözünü hatırlattı.

ATİB'in Avusturya’da iyiliği yaymak için çalışmalar yürüttüğüne dikkat çeken Erbaş, dünyayı iyiliğin değiştireceğini ifade etti.

Hazreti Muhammed ve Eğitimin Önemi

Erbaş, burada yetişen gençlerin dini değerlerini bilmesi ve iyiliği öğrenmesinde ATİB gibi kurumların rolüne vurgu yaparak, "Biz iyilik peygamberinin ümmetiyiz. Allah Resulü Efendimizi tanımlamak için pek çok cümle kurabiliriz. Ama o bir iyilik peygamberiydi" dedi.

Ayrıca, Hazreti Muhammed’in daha iyi tanınması için Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 160 bölümden oluşan bir radyo programı hazırladığını ve yakın zamanda 60 bölümlük bir dizi yapacaklarını, maksadının Hazreti Muhammed ve İslam'ı geniş kitlelere ulaştırmak olduğunu aktardı.

Erbaş, eğitimin İslam medeniyetindeki önemine de değinerek, ilk inen ayetin "oku" ile başladığını vurguladı. İslam medeniyetinin ilim ve iyilik medeniyeti olduğunu ifade eden Erbaş, "Ömrümüz boyunca iyilik yapalım, güzellikler sunalım ve kötülüklerden uzak duralım" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Avusturya’nın başkenti Viyana’da Avusturya Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliği (ATİB) tarafından düzenlenen programda vatandaşlarla bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Avusturya’nın başkenti Viyana’da Avusturya Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliği (ATİB) tarafından düzenlenen programda vatandaşlarla bir araya geldi.