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Diyanet İşleri Başkanlığı 104 Öğretmen Alıyor

Diyanet, Kur'an eğitim merkezlerinde görev yapmak üzere 104 öğretmen alımı yapacak. Başvurular 17-28 Şubat'ta.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 16:31
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 16:31
Diyanet İşleri Başkanlığı 104 Öğretmen Alıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı 104 Öğretmen Alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatında bulunan Kur'an eğitim merkezlerinde görevlendirmek üzere toplam 104 kadın ve erkek öğretmen alacağını duyurdu. Alım işlemleri kapsamında adaylar, sözlü sınav ile değerlendirilecektir.

Başvuru Süreci

Şartları taşıyan adaylar, başvurularını 17-28 Şubat tarihleri arasında yapabilecekler. Başvuru işlemleri için gerekli olan detaylı bilgiler ise Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden erişilebilir.

Sınav Bilgileri

Ankara'da gerçekleştirilecek olan sözlü sınavla ilgili ayrıntılara Başkanlığın internet sitesinden ulaşılabilir. Adayların, belirtilen tarihlerde başvurularını tamamlamaları önemle tavsiye edilmektedir.

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