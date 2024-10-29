Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Diyanet İşleri Başkanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Mesajda, Cumhuriyetin kuruluşunun 101. yıl dönümünün millet olarak birlikte ve coşku içinde kutlandığı ifade edildi.

Vatan ve Mukaddesatın Önemi

Mesajda, milletin canından daha kıymetli saydığı vatanına ve değerlerine yönelik tehditlere karşı her zaman onurlu bir direniş gösterdiği belirtildi. Özgür yaşama idealinin, tarihin her döneminde şahitlik gördüğü aktarıldı. "Milli İradeye Vurulan Prangalara Karşı Direniş"

"Milli iradeye vurulmak istenen prangalar karşısında, her türlü zorluğa sabır göstererek sarsılmaz bir inançla mücadele eden milletimiz, büyük zaferler kazanmıştır. Ne olursa olsun vatan ve mukaddesatından ödün vermeyen milletimiz, bu topraklarda daima var olma arzusunu tüm dünyaya ilan etmiştir," denildi.

Gelecek Nesiller İçin Ecdadın Değerleri

Mesajda ayrıca, ecdadın büyük fedakarlıklarla koruduğu ortak değerlerin etrafında birleşmenin önemine dikkat çekildi. Bu değerlerin yaşatılıp gelecek nesillere aktarılması gerektiği vurgulandı. "Huzurumuzu ve Birliğimizi Korumalıyız"

"Bu inançla çalıştığımız sürece, vatanımıza ve istiklalimize karşı yapılacak hiçbir saldırı asla başarılı olamayacaktır. 101. yılını kutladığımız Türkiye Cumhuriyeti, din, iman, ezan, vatan, bayrak gibi değerlerle varlığını sürdürecektir," ifadelerine yer verildi.

Mesaj, Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitler rahmetle anıldı.