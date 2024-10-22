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Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Menfaat Sağlayan Yapılara Dikkat!

Diyanet, sahih bilgi ve eğitimle yanlış yönlendiren yapıların karşısında duracağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 12:15
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 12:15
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Menfaat Sağlayan Yapılara Dikkat!

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Önemli Açıklama

Diyanet İşleri Başkanlığı, toplumu aldatarak menfaat sağlamaya yönelik yapılarla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Kurum, sahih bilgi ve eğitim faaliyetlerine odaklanarak, bu tür yapılanmalara karşı mücadelesini sürdüreceğini belirtti.

İnsanları Aldatmaya Yönelik Yapılarla Mücadele

“Diyanet İşleri Başkanlığımız, eğitim ve irşat faaliyetleri ile milletimizin manevi hayatına rehberlik etmeye devam edecektir,” vurgusunu yapan Diyanet, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in, din istismarı yaparak insanları kötü yola sürüklediğini ifade etti. Gülen’in, devlete ve millete ihanet eden karanlık güçlerin destekçisi olduğu belirtildi.

Din Konusundaki Cehalet ve Kötü Niyetliler

Açıklamada, din konusundaki cehaletin büyük felaketlere yol açabileceği ifade edilerek, “Birlik ve beraberliği hedef alan tüm terör örgütlerine ve menfaat şebekelerine karşı dikkatli olunmalıdır,” denildi. Diyanet, İslam’ın hakikatlerini doğru kaynaklardan öğrenmenin önemine vurgu yaptı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, sahih bilgi ile insanları aydınlatma görevine devam edecektir.

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