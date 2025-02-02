Diyanet'ten Fetva Vaizliği Sistemi: Daha Verimli Hizmet İçin İlk Adımlar Atıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Yeni Adım: Fetva Vaizliği Sistemi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Alo 190 Dini Bilgilendirme Hattı Hizmet İçi Eğitim Semineri"nde önemli açıklamalarda bulundu. Erbaş, "Fetva vaizliği sistemine geçiyoruz, artık bu konuda daha verimli, daha bereketli, daha kalıcı hizmetler yapmış olacağız" ifadelerini kullandı.

Alo 190'ın Önemi

Erbaş, Diyanet Akademisi Rıfat Börekçi Dini İhtisas Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen seminerde, Alo 190 Dini Bilgilendirme Hattı'nın halkın dini bilgiye ulaşımında kritik bir rol üstlendiğine dikkat çekti. Erbaş, "Nerede olursa olsun yurt içinde herhangi bir yerde 190'ı çevirdiğinde kendisine en yakın yerdeki hocamızın telefonu çalıyor, bu gerçekten büyük bir hizmet" dedi.

Fetva Vaizliği Sistemi ile Beklentiler

Fetva vaizliği sistemine geçişin, bu hizmetin daha etkin, verimli ve güvenilir hale geleceğini belirten Erbaş, "Artık bu konuda daha verimli, daha bereketli, daha kalıcı hizmetler yapmış olacağız" şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

Toplumda Karşılaşılan Sorunlara Dikkat

İnsanlığın çeşitli itikadi, hukuki ve ahlaki krizler yaşadığını ifade eden Erbaş, diyanet mensuplarının bu süreçte etkin bir rol üstlenmesi gerektiğini kaydetti. Resmi olarak fetva makamının Diyanet İşleri Başkanlığı olduğunu vurgulayan Erbaş, "Boş bırakılan her alan ya da geç kalınan her bir mesele istismara açık hale gelmektedir" diye konuştu.

Katılımcılar

Programa, Diyanet Akademisi Başkanı Doç. Dr. Enver Osman Kaan ile Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan Vekili Dr. Fatih Mehmet Aydın da katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından Diyanet Akademisi Rıfat Börekçi Dini İhtisas Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Alo 190 Dini Bilgilendirme Hattı Hizmet İçi Eğitim Semineri"ne katılarak konuşma yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından Diyanet Akademisi Rıfat Börekçi Dini İhtisas Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Alo 190 Dini Bilgilendirme Hattı Hizmet İçi Eğitim Semineri"ne katılarak konuşma yaptı.